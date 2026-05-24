APEC thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế số và tăng trưởng xanh trong khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2026, diễn ra tại thành phố Tô Châu ở miền Đông Trung Quốc, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường hợp tác thương mại số và phát triển xanh.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết các bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng xoay quanh chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung.”

Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính gồm xây dựng trật tự kinh tế-thương mại khu vực và đa phương cởi mở, có thể dự báo; và tạo động lực mới cho hợp tác thương mại và đầu tư đổi mới, năng động.

Theo ông Vương Văn Đào, hội nghị đã đạt được kết quả “1+1,” gồm thông qua tuyên bố chung và phê chuẩn phiên bản mới của lộ trình phát triển ngành dịch vụ APEC.

Các nền kinh tế thành viên tái khẳng định ủng hộ tầm nhìn dài hạn về Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), cam kết tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua tăng cường hợp tác về xây dựng năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật.

Hội nghị cũng phát đi thông điệp chung về thúc đẩy cải cách WTO, nhấn mạnh vai trò của APEC như một “vườn ươm ý tưởng” cho cải cách thương mại đa phương.

Các bên đồng thời ủng hộ duy trì miễn thuế đối với truyền tải điện tử nhằm bảo đảm môi trường thị trường số mở và ổn định.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc các thành viên thông qua “Lộ trình APEC về ngành dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và có khả năng chống chịu,” đặt ra định hướng phát triển ngành dịch vụ trong 10 năm tới, tập trung vào 8 lĩnh vực hợp tác trọng điểm, thúc đẩy cải cách và đổi mới chính sách liên quan đến thương mại, đầu tư dịch vụ.

Trong lĩnh vực thương mại số, các bên đạt tiến triển thực chất trong thảo luận về khuôn khổ hợp tác số hóa thương mại khu vực. Các nền kinh tế cam kết thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, tăng cường lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới và mở rộng hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Lâm Phong (Lin Feng) cho biết các thành viên tiếp tục thúc đẩy thực thi chất lượng cao “Lộ trình APEC về Internet và kinh tế số,” ủng hộ các cuộc đàm phán thương mại điện tử trong WTO cũng như hiệp định thuận lợi hóa đầu tư.

Các bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối số và hợp tác số mang tính bao trùm trong khu vực.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển carbon thấp nhằm ứng phó với các thách thức môi trường.

Các thành viên kêu gọi tránh áp dụng các biện pháp “cào bằng,” đồng thời tăng đầu tư và triển khai các giải pháp thực chất hơn cho phát triển bền vững của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung Quốc còn tổ chức Đối thoại giữa các thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Thương mại APEC với cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Khoảng 40 doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương đã tham dự, đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp mới nổi.

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC năm 2026 diễn ra trong hai ngày 22-23/5, với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như WTO và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)./.

