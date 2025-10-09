Argentina: Sư tử biển đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do dịch cúm gia cầm

Sư tử biển, biểu tượng du lịch nổi tiếng của thành phố biển Mar del Plata và bán đảo Valdés tại Argentina, đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm bùng phát năm 2023.



Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires ngày 8/10 dẫn báo cáo nghiên cứu được Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Argentina (WCS) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (Conicet) phối hợp thực hiện, theo đó số lượng sư tử biển phương Nam tại bán đảo Valdés, nơi tập trung quần thể lớn nhất quốc gia Nam Mỹ, đã giảm hơn 60% chỉ trong vòng một năm.



Trước đại dịch, quần thể này được xem là ổn định và nằm trong danh mục “ít lo ngại”. Tuy nhiên, sau khi cúm gia cầm lan rộng khắp Nam Mỹ, ước tính số lượng cá thể trưởng thành trên một tuổi hiện chỉ còn khoảng 19.870 con.

Số lượng con đực đầu đàn giảm 43%, trong khi số con cái trưởng thành giảm tới 60%. Đặc biệt, số lượng cá thể sinh ra trong năm 2023 chỉ đạt gần 5.700 con, so với 14.430 con của năm trước.



Bà Valeria Falabella, Giám đốc chương trình bảo tồn ven biển của WCS Argentina, cảnh báo sự sụt giảm đột ngột này cho thấy các quần thể từng được xem là khỏe mạnh vẫn có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các mối đe dọa và bất ổn sinh thái.



Các nhà khoa học nhấn mạnh sư tử biển là loài săn mồi đầu bảng, giữ vai trò then chốt trong việc duy trì cân bằng sinh thái biển. Khi một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị tổn thương, toàn bộ hệ sinh thái đều chịu ảnh hưởng.



Chính quyền tỉnh miền Nam Chubut, nơi duy nhất có khu sinh sản của loài này ở Argentina, đã thông qua Luật Bảo vệ Sư tử biển phương Nam, mở rộng phạm vi bảo vệ trên toàn bờ biển.

Các tổ chức bảo tồn cũng đang phối hợp với chính quyền để quy hoạch không gian và thời gian hoạt động ven biển, giảm thiểu tác động của con người lên môi trường sống của sư tử biển.



Việc tiếp tục điều tra, giám sát quần thể trong những tháng tới được xem là yếu tố quyết định để xác định tình trạng bảo tồn mới cho loài biểu tượng của vùng duyên hải Argentina này./.

