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ASIAD 2026: Dương Thúy Vi giành Huy chương Đồng
Võ sĩ Dương Thúy Vi trình diễn bài thi thương thuật ngày 23/9. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN)
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Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi Thương thuật với thành tích 9.710 điểm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi Thương thuật với thành tích 9.710 điểm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
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Võ sỹ Dương Thúy Vi giành thêm một Huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
Võ sỹ Dương Thúy Vi giành thêm một Huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
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