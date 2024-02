AU cam kết hoàn tất rút quân khỏi Somalia trong năm 2024

Phái đoàn Liên minh châu Phi (AU) nhấn mạnh AU sẽ đảm bảo không có khoảng trống an ninh ở Somalia khi liên minh này rút thêm 4.000 quân trong Giai đoạn 3 vào tháng Sáu tới.

Binh sỹ Liên minh châu Phi gác tại Mogadishu, Somalia, ngày 15/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, phái đoàn Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc chuyến thăm làm việc 5 ngày tới Somalia, tái khẳng định cam kết của AU trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi an ninh ở nước này vào cuối năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phái đoàn do ông Alhaji Sarjoh Bah - Giám đốc quản lý xung đột trong Ban Chính trị, Hòa bình và An ninh của Ủy ban AU - dẫn đầu.

Ông Alhaji Sarjoh Bah nhấn mạnh AU sẽ đảm bảo không có khoảng trống an ninh ở Somalia khi liên minh này rút thêm 4.000 quân trong Giai đoạn 3 vào tháng Sáu tới.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Mogadishu, ông Bah nêu rõ: “Chúng tôi cam kết tuân thủ các mốc thời gian của việc rút quân. Chúng tôi đã có hai lần gia hạn trong hai lần rút quân gần đây nhất. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi vẫn quyết tâm đảm bảo rằng đến ngày 31/12/2024, chúng tôi sẽ hoàn tất việc rút quân.”

Trọng tâm trong các cam kết của AU là phác thảo các phương thức chuyển đổi liền mạch trách nhiệm an ninh từ Phái bộ chuyển tiếp AU tại Somalia (ATMIS) sang lực lượng an ninh Somalia và các thỏa thuận an ninh hậu ATMIS.

Phái đoàn AU cũng có sự tham gia của các quan chức Liên hợp quốc, các đối tác quốc tế và đại sứ từ các quốc gia đóng góp quân đội ATMIS.

Phái đoàn sẽ đệ trình báo cáo lên Hội đồng An ninh và Hòa bình AU và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tài liệu sẽ phác thảo các thông số cho hình thái an ninh hậu ATMIS vào tháng 1/2025./.

