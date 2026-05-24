Australia lo ngại tình trạng học sinh sử dụng AI làm bài tập

Báo cáo tại Australia cho thấy việc học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo trong làm bài tập ngày càng phổ biến, gây lo ngại về nguy cơ gian lận học đường và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục lâu dài.

Lê Đạt
Ảnh minh họa do AI tạo. (Nguồn: medium)
Tổ chức tư vấn giáo dục Learning First ở Australia mới đây đã khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài tập.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo của Learning First về thực trạng sử dụng AI trong trường học cho thấy khoảng 50% số giáo viên trung học tại bang New South Wales (NSW) - bang đông dân nhất Australia - phản ánh tình trạng học sinh sử dụng AI để làm bài tập và chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh “đạo văn” hoặc gian lận liên quan đến công nghệ này.

Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát hơn 4.000 giáo viên và nhà quản lý giáo dục thuộc các trường công lập, trường Công giáo và trường tư thục tại bang NSW.

Báo cáo cho thấy mối quan ngại sâu sắc của giới nhà giáo về việc học sinh sử dụng AI như một thói quen hằng ngày và những tác động tiêu cực đối với quá trình học tập của các em.

Các số liệu đáng chú ý từ báo cáo ghi nhận có tới 80% số giáo viên tiểu học, trung học và các nhà quản lý trường học có học sinh sử dụng AI lo ngại về tác động của công nghệ này đối với tương lai của nền giáo dục.

Trong số các giáo viên trung học xác nhận học sinh có sử dụng AI, khoảng 75% cho biết học sinh dùng AI để hoàn thành các bài kiểm tra và đánh giá, bất chấp việc đã có hơn 80% số trường học áp dụng các quy định hạn chế đối với hành vi này.

Ngoài ra, 75% số giáo viên và nhà quản lý giáo dục từng ứng dụng AI trong công việc và khoảng 75% trong số đó sử dụng công nghệ này để xây dựng các tài liệu giảng dạy.

Tiến sỹ Ben Jensen - Tổng Giám đốc Learning First kiêm đồng tác giả báo cáo - nhận định rằng mặc dù các cuộc tranh luận thường coi AI là thách thức trong tương lai, nhưng thực tế “AI đã và đang hiện hữu trong học đường,” do đó đây là thời điểm phải hành động.

Ông nhấn mạnh các trường học cần duy trì hiệu quả học tập và tính trung thực của công tác kiểm tra, đánh giá, đồng nghĩa với việc phải loại bỏ AI ra khỏi các bài làm của học sinh.

Báo cáo kêu gọi sự điều phối chỉ đạo đồng bộ ở mọi cấp quản lý trong hệ thống giáo dục của Australia nhằm xem xét các giải pháp khả thi, hướng tới việc ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn song song với việc khai thác lợi ích từ AI/.

(TTXVN/Vietnam+)
