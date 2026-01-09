Australia: Vận hành thương mại hệ thống pin lưu trữ điện lớn nhất Nam Bán cầu

Tập đoàn năng lượng Origin Energy của Australia ngày 8/1 thông báo Giai đoạn I của Dự án Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lớn nhất nước này đã chính thức đi vào vận hành thương mại. Đây được đánh giá là hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin lớn nhất tại Nam bán cầu hiện nay.



Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo từ Origin Energy cho biết hệ thống lưu trữ của Giai đoạn I - được lắp đặt ngay cạnh nhà máy nhiệt điện than Eraring tại bang New South Wales - có công suất 460 MW và dung lượng lưu trữ 1.770 MWh. Hệ thống này đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và bắt đầu thực hiện các hoạt động nạp - cấp điện vào thị trường điện quốc gia (NEM).



Ông Greg Jarvis, Giám đốc cung ứng và vận hành năng lượng của Origin Energy, khẳng định đây là cột mốc quan trọng và là kết quả từ sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và các đối tác công nghệ từ Phần Lan, Mỹ và các đơn vị nhà thầu lớn tại Australia. Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu hóa ngân sách, sẵn sàng tích hợp vào danh mục năng lượng của tập đoàn để tham gia điều tiết thị trường.



Sự kiện trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Origin Energy cam kết đầu tư thêm 80 triệu AUD (khoảng 53,87 triệu USD) để triển khai giai đoạn 4 của dự án. Khi hoàn thiện cả 4 giai đoạn, hệ thống pin Eraring sẽ đạt tổng công suất 700 MW và dung lượng 3.160 MWh, cho phép phát điện liên tục trung bình trong 4,5 giờ.



Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện than Eraring, hiện cung cấp khoảng 18% nhu cầu điện năng của bang New South Wales, dự kiến sẽ đóng cửa vào tháng 8/2027 (có thể gia hạn đến năm 2029). Việc chuyển đổi hạ tầng tại đây thành trung tâm lưu trữ năng lượng là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng tái tạo của Origin Energy.

Tập đoàn đặt mục tiêu sở hữu 5 GW công suất năng lượng tái tạo và lưu trữ vào năm 2030 thông qua các dự án trọng điểm tại các bang Victoria, Queensland và Nam Australia.



Chuyên gia Greg Jarvis nhấn mạnh các hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia trong lộ trình chuyển dịch năng lượng của Australia, đồng thời góp phần giảm áp lực lên giá điện bán buôn nhờ khả năng phản ứng tức thì với các biến động về cung-cầu.



Dự kiến, giai đoạn 4 của dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2027, qua đó đóng vai trò củng cố vị thế của hệ thống pin Eraring như một mắt xích hạ tầng thiết yếu trong hệ thống năng lượng của Australia trong những thập kỷ tới./.

Triển khai nền tảng lưu trữ năng lượng Pin cho các nền kinh tế cácbon thấp ENABLE giải quyết các rào cản bằng cách cung cấp chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ phát triển dự án và giải pháp tài chính, giúp các quốc gia tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào lưới điện.