Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Giới chức Ukraine sáng 24/5 cho biết thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của nước này đã hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước tình hình trên, Không quân Ba Lan cho biết đã điều động chiến đấu cơ của nước này nhằm bảo vệ không phận quốc gia.

Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn Đông của liên minh.

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 24/5, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, ông Tymur Tkachenko cho biết nhiều vụ cháy đã xảy ra tại quận Podilskyi ở trung tâm thủ đô sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thiệt hại đã được ghi nhận tại tất cả các quận của thành phố.

Theo giới chức Ukraine, ít nhất 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ việc, trong đó nhiều người phải nhập viện.

Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 7 tòa nhà chung cư cao tầng tại các quận của Kiev đã bị hư hại. Ngoài ra, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác như siêu thị, trung tâm thương mại, ký túc xá, gara và nhà kho cũng bị ảnh hưởng.

Không quân Ukraine trước đó đã phát cảnh báo không kích trên phạm vi toàn quốc, cho biết hàng chục tên lửa và hàng trăm thiết bị bay không người lái (drone) được phát hiện hướng về thủ đô Kiev vào rạng sáng 24/5.

Diễn biến nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cảnh báo có thể xảy ra các cuộc tập kích quy mô lớn hơn nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái trong đêm 23/5 rạng sáng 24/5.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của bộ trên nêu rõ lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 33 thiết bị bay không người lái cánh cố định tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga.

Trước đó 1 ngày, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) thông báo cơ sở vận tải của nhà máy này đã hứng chịu cuộc tấn công bằng ít nhất 10 thiết bị bay không người lái, làm hư hại 8 xe buýt dùng để chở nhân viên, song không có thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thảo luận với Mỹ về kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine.

Trả lời hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 24/5, Vụ trưởng Vụ 2 phụ trách Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexey Polishchuk, cho biết sau các vòng đàm phán ba bên mang tính xây dựng giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ), trong đó Mỹ đóng vai trò trung gian, các chuyên gia Nga đã chuẩn bị những đề xuất mang tính xây dựng liên quan kế hoạch gồm 27 điểm do Mỹ đưa ra và sẵn sàng đưa ra thảo luận tại cuộc gặp tiếp theo nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, quan chức này không nêu chi tiết nội dung các đề xuất.

Trước đó, chính quyền Mỹ cho biết đang xây dựng một kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine, song chưa công bố chi tiết do quá trình hoàn thiện vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán và tiếp tục cam kết đối với các nội dung đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, bang Alaska, hồi tháng 8/2025./.

