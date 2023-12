Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao

Trong 11 tháng qua, tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 52 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là gần 1.377 triệu USD, đạt 151,3% so với kế hoạch, tăng 93,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam, Cụm Công Nghiệp Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong khi vốn đầu tư trong nước vào địa bàn giảm mạnh, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng của năm nay lại tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 1 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 115 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 7 triệu USD.

Lũy kế 11 tháng, tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 52 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là gần 1.377 triệu USD, đạt 151,3% so với kế hoạch; tăng 93,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó có 21 dự án FDI cấp mới, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký gần 867 triệu USD, tăng 211,36% so với cùng kỳ năm ngoái; 30 dự án điều chỉnh tăng vốn, tăng 6 dự án so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là hơn 510 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 457 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 31.553 triệu USD, trong khu công nghiệp có 284 dự án với tổng vốn đầu tư 13.858 triệu USD; ngoài khu công nghiệp có 173 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17.695 triệu USD.

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút đầu tư các dự án FDI chất lượng cao Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 457 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 31.433 triệu USD; trong đó, khu công nghiệp là 284 dự án, với tổng vốn đầu tư 13.738 triệu USD.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay tình hình thu hút các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh giảm mạnh so với năm ngoái.

Theo đó, trong tháng 11 vừa qua tỉnh không có dự án đầu tư trong nước được cấp mới, chỉ có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn. Lũy kế 11 tháng trên địa bàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 25 dự án; với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 15.861 tỷ đồng, đạt 78,95% so với kế hoạch, bằng 68,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, cấp mới được 12 dự án, giảm 28 dự án so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký là hơn 1.445 tỷ đồng, chỉ bằng 10,2% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 370.761 tỷ đồng. Theo đó, trong khu công nghiệp có 286 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 160.580 tỷ đồng và bên ngoài khu công nghiệp có 405 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 210.180 tỷ đồng.

Để thu hút được các dự án vào tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đẩy nhanh tiến độ để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; rốt ráo triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư và ban hành danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Xây dựng Chính sách phát triển Công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, để thu hút được thêm nhiều dự án, tỉnh đã và đang tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp./.