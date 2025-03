Bạc Liêu: Khắc phục vụ sạt lở bờ kênh, đảm bảo an toàn cho người dân

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục sạt lở bờ kênh 30/4 (phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát, thuộc khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 12/3, sạt lở đã xảy ra ở bờ phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát (nằm trên bờ kênh 30/4, thuộc khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu). Vị trí sạt lở dài 33m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,3m.

Nguyên được xác định là do xâm thực của dòng chảy mạnh từ Biển Đông và ảnh hưởng của thủy triều. Khu vực này cũng xuất hiện cung trượt sâu.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, khu vực này đã được lực lượng chức năng giăng dây và lắp biển cảnh báo nguy hiểm ở hai đầu đường.

Bà Thạch Thị Pho, ngụ khóm Chòm Xoài (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) chia sẻ trước đây, kênh 30/4 chỉ rộng khoảng 5-6m nhưng hiện tại do sạt lở nên rộng ra hơn chục mét. Bà cũng như người dân nơi đây đều mong chính quyền địa phương sớm gia cố lại đoạn sạt lở để người dân đi lại được an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực bị sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm, có biện pháp di dời khẩn cấp với các hộ dân bị ảnh hưởng; bố trí lực lượng thường trực tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo, hỗ trợ người dân kịp thời.

Địa phương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục tạm thời như gia cố bờ sông bằng rọ đá, kè tạm, bao cát... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi ở tạm thời, đảm bảo an sinh xã hội; đề xuất phương án lâu dài về tái định cư (nếu có) cho người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao; thông tin, tuyên truyền đến người dân về tình hình sạt lở và các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu rủi ro.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của sự cố sạt lở; đề xuất giải pháp công trình và phi công trình để xử lý tình trạng sạt lở bờ sông...

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố sạt lở đến hạ tầng giao thông ven sông, đề xuất phương án khắc phục phù hợp.

Các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp hạn chế tải trọng đối với phương tiện giao thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở; phối hợp, hỗ trợ Sở, ngành, địa phương khi có yêu cầu trong quá trình xử lý sự cố sạt lở.

Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, hỗ trợ lực lượng, để đảm bảo an ninh trật tự.../.

