Bắc Ninh: Hàng vạn du khách trẩy hội Khán hoa mẫu đơn Chùa Phật Tích

Nhân dân và du khách thập phương đến chùa Phật tích lễ Phật, trẩy hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 13/2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn du khách đã đến trẩy hội chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và đón dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn.

Lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng, trong đó mùng 4 là ngày chính hội, là một trong những lễ hội diễn ra với quy mô lớn và sớm trên địa bàn tỉnh.

Năm 1962, chùa Phật Tích được Nhà nước xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, năm 2014, chùa được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt. Hiện nay, ngôi chùa còn lưu giữ 2 nhóm bảo vật quốc gia gồm hàng linh thú đá, tượng Phật A Di Đà bằng đá.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, rất đông du khách đã về chùa Phật Tích để lễ Phật, cầu bình an. Đặc biệt, trong ngày mùng 4 chính hội, hàng vạn lượt người có mặt tại đây đã khiến các lối lên chùa, tháp chuông, Đại phật tượng A Di Đà chật kín.

Lễ hội Phật Tích gồm có phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm hoạt động dâng hương tại những nơi thờ tự, tín ngưỡng, tổ chức Pháp hội đại bi cầu Quốc thái dân an, cầu bình an cho nhân dân, phật tử vào tối mùng 5. Phần hội gồm các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tại trung tâm lễ hội như hát Quan họ trên thuyền, hội thi tổ tôm điếm, bóng chuyền hơi...

Theo Ban Tổ chức lễ hội, để đảm bảo lê hội diễn ra an toàn, văn minh, công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại lễ hội được bảo đảm. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện Tiên Du thường xuyên có mặt, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, vấn đề này sinh.

Ban Tổ chức lễ hội cũng triển khai các điểm chốt tại những khu vực đông người, huy động các lực lượng Công an, Quân sự, dân quân tự vệ để túc trực, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho du khách du Xuân trẩy hội.

Đặc biệt, năm nay, Ban Tổ chức triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí về Môi trường Văn hóa trong lễ hội truyền thống theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 3/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vì vậy không gian lễ hội được đảm bảo văn minh, vệ sinh môi trường.../.

