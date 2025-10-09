Bắc Ninh khẩn trương di dời người dân vùng ngập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mưa nhiều, nước lũ dâng cao, uy hiếp an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân. Với tinh thần “vì dân phục vụ,” lực lượng Quân đội tỉnh Bắc Ninh đã tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống bão lũ.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, tính đến 13 giờ ngày 9/10/2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xử lý các khu vực vỡ đê bối ở xã Tiên Lục, ngập lụt ở xã Yên Thế, Bố Hạ, tràn đê bối ở các địa bàn: Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực diễn biến phức tạp. Cụ thể, xã Hợp Thịnh: Đê sông Cầu dài khoảng 20km bị tràn khoảng 6km, đã đắp bờ chống tràn được 3km nước đang tràn qua đê nguy cấp; 2 điểm sạt trượt (25m và 75m) đã xử lý phủ bạt. Tại xã Xuân Cẩm: Đê sông Cầu dài khoảng 19km, 10 điểm tràn đê, đã xử lý đắp bờ chống tràn 6 điểm, các điểm khác hiện đang xử lý.

Tại xã Tam Giang, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã tổ chức đắp bờ chống tràn, hiện đang xử lý dò rỉ cống Vọng Nguyệt. Với xã Hoàng Vân, xảy ra ngập úng 18/43 thôn, đang hỗ trợ di chuyển nhân dân về nơi an toàn.

Tại phường Đa Mai, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê bối, cần di chuyển 496 hộ với 1.967 dân. Tại xã Bố Hạ, ngập úng cục bộ, lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển người và tài sản về vị trí an toàn. Hiện đang cùng địa phương tiếp tế lương thực thực phẩm, khắc phục hậu quả.

Trước tình hình đó, khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động cơ động lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân các địa phương tổ chức ứng cứu, gia cố đê điều, di chuyển tài sản, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo kế hoạch, một bộ phận cán bộ, nhân viên ở lại cơ quan làm nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, điều phối lực lượng trên các hướng, bảo đảm thông tin, chỉ huy thông suốt; phần lớn lực lượng còn lại lên đường làm nhiệm vụ.

Tại các điểm xung yếu, cán bộ, nhân viên khối cơ quan cùng với lực lượng dân quân, nhân dân dựng bao tải đất, gia cố bờ đê, vận chuyển vật tư, hỗ trợ di dời tài sản… Tất cả đều khẩn trương, nhịp nhàng, kỷ luật, thấm đượm tìm cảm quân- dân.

Trong ngày, có trên 27.000 người tham gia gồm 1.107 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đơn vị hiệp đồng 2.198 người; 7.864 đồng chí dân quân tự vệ và lực lượng xung kích hơn 6.000 người.

Cùng với bố trí nhân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh bố trí phương tiện xử trí tình huống với 16 xe các loại; 7 xuồng cùng các trang bị cứu hộ.

Song song với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các lực lượng của đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống, ứng phó với bão lũ với gần 2.000 đồng chí cùng cùng nhiều phương tiện cũng được huy động, nhằm hỗ trợ chính quyền chống lũ, xử lý sự cố đê điều, cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn cùng tiếp tế lương thực phẩm./.

Bắc Ninh: Phường Vân Hà sơ tán 750 người đến nơi an toàn Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà cho biết, đến sáng ngày 9/10, mực nước sông Cầu vượt báo động 3, khiến toàn tuyến đê bối Vân Hà-Tiên Sơn bị ngập hoàn toàn.