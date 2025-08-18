Bắc Ninh quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

Trong 2 ngày 17-18/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết tâm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 188 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.800 đảng viên.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chỉ định làm Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả,” nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng lực, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hằng năm, Đảng bộ phấn đấu 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm,” những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Đảng bộ phát huy tối đa những thế mạnh, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và kết quả thực hiện” để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được củng cố và tăng cường. Hằng năm, có trên 95% tổ chức cơ sở đảng và trên 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hoạt động của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy được tổ chức chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc, bảo đảm bám sát và tuân thủ Quy chế, quy định, nhất là sau khi hợp nhất...

Xây dựng phường Từ Sơn thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 199 đại biểu đảng viên, đại diện cho hơn 2.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Từ Sơn gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí.

Ông Đỗ Tuấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển,” Đại hội thể hiện khát vọng vươn lên và quyết tâm xây dựng phường Từ Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 20 chỉ tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Nhiệm kỳ mới, phường phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh; mục tiêu đến năm 2030 đưa Từ Sơn trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, thương mại, dịch vụ.

Đến năm 2045 là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đề nghị phường Từ Sơn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội.

Phường tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trên cơ sở không gian phát triển mới và những tiềm năng, lợi thế là khu vực trung tâm của khu vực thành phố Từ Sơn (cũ) gắn với hành lang phát triển kinh tế dọc Quốc lộ 295 và 295B, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, Từ Sơn cần nâng cao chất lượng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Phường thực hiện phương thức quản trị hiện đại, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, nắm chắc chuyên môn, thành thạo trong xử lý công việc của cấp cơ sở.

Phường Từ Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn phường Đông Ngàn, Đình Bảng, Tân Hồng và Phù Chẩn (thành phố Từ Sơn cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của các phường được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Phường thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển nhanh. Tốc độ tăng bình quân năm giai đoạn 2020-2025 tăng 8,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt hơn 417 tỷ đồng, ước tăng 5,7% mỗi năm./.

