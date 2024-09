Bản tin 60s: Thông báo quy định về an ninh, an toàn khi bắc cầu phao Phong Châu

Để tổ chức bắc cầu phao PMP60T bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối cho người và trang bị, nhiều đơn vị đã phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu.