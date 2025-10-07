Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên họp định kỳ, nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo, theo đó đã ban hành 6 kết luận về việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, công điện để phân công các bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Qua rà soát, cơ bản các bộ, cơ quan ngang bộ đã quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, 42/69 nhiệm vụ được giao tại 6 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt và đã triển khai thực hiện (một số nhiệm vụ là hoạt động thường xuyên, tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới).

Có 27/69 nhiệm vụ được giao tại 6 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt, đang trong quá trình tổ chức thực hiện (một số nhiệm vụ đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đang tiếp tục hoàn thiện), trong đó có 10 nhiệm vụ tại kết luận của Bộ Chính trị.

Kết luận số 174-KL/TW (về xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả) giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ tham mưu đã báo cáo Bộ Chính trị, đang tiếp tục hoàn thiện, báo cáo lại vào tháng 12/2025.

Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hiện các yêu cầu về thủ tục hành chính. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Kết luận số 174 cũng giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Bộ Nội vụ cho biết nhiệm vụ này đã báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện trước ngày 15/10/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế khối Chính phủ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế đến năm 2031 của các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, đã báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện, ban hành sau Hội nghị Trung ương 12.

Thực hiện Kết luận số 179-KL/TW về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội.

Cán bộ, công chức ở xã Thái Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, Bộ Nội vụ đang xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức.

Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách trung ương hỗ trợ phục vụ số hóa tài liệu hồ sơ; đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở công vụ, trang thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu tại các xã, phường, đặc khu mới thành lập, đặc biệt là ở các địa phương miền núi, khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Kết luận 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng nêu rõ đến nay, mặc dù các bộ, ngành đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn một số lĩnh vực chưa kịp thời như: thẩm quyền bổ nhiệm trong ngành giáo dục, cơ chế tài chính-kế toán, quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn các trình tự thủ tục khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường.

Nguyên nhân là do hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật tuy đã được khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, kịp thời tháo gỡ cơ bản các vướng mắc, bất cập nhưng vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn.

Công tác hướng dẫn, phối hợp có việc chưa cụ thể, chặt chẽ, quy trình phối hợp giữa các cấp, các ngành còn đang trong giai đoạn điều chỉnh nên chưa tổ chức thống nhất, ổn định./.

