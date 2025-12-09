Bạo lực leo thang khiến hàng nghìn người phải sơ tán ở CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, khu vực miền Đông CHDC Congo lại rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy M23.



Tại tỉnh Nam Kivu, từng dòng người mang theo hành lý và trẻ nhỏ vội vã rời khỏi các ngôi làng sau nhiều ngày bom đạn dội xuống. Người dân cho biết các cuộc không kích dữ dội xảy ra từ cuối tuần qua đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng và họ buộc phải đi lánh nạn.



Các cuộc giao tranh bùng phát từ đầu tuần, lan rộng tới Katogota, Kamanyola và nhiều khu vực lân cận. Sáng 6/12, đụng độ tiếp tục diễn ra ác liệt quanh Luvungi ở vùng đồng bằng Ruzizi. Các nguồn tin địa phương cho biết khoảng 20 dân thường đã thiệt mạng.



Làn sóng bạo lực mới nổ ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống CHDC Congo Félix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame ký thỏa thuận tại Washington (Mỹ) nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình tại miền Đông CHDC Congo. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy thỏa thuận nhanh chóng bị phá vỡ khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết CHDC Congo đang phải đối mặt đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong hơn 2 thập kỷ, với gần 2.000 người tử vong kể từ đầu năm.



UNICEF nêu rõ dịch bệnh lan rộng đã gây hậu quả nặng nề cho trẻ em. Từ tháng 1 đến nay, CHDC Congo ghi nhận 64.427 ca mắc và 1.888 ca tử vong; riêng trẻ em chiếm hơn 14.800 ca nhiễm và 340 ca tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan tới 17/26 tỉnh.



Tại một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Kinshasa, 16/62 trẻ đã tử vong chỉ trong vài ngày sau khi dịch xuất hiện.



Bệnh tả là bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, dễ lây lan nếu không đảm bảo vệ sinh. Xung đột kéo dài, tình trạng thiếu tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường kém tại CHDC Congo tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dịch bệnh này.

Chỉ 43% người dân CHDC Congo có nước sạch cơ bản - mức thấp nhất châu Phi và chỉ 15% được tiếp cận dịch vụ vệ sinh tối thiểu. Chính phủ CHDC Congo đã đề xuất kế hoạch loại trừ bệnh tả trị giá 192 triệu USD nhưng vẫn thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính.



UNICEF kêu gọi hỗ trợ thêm khoảng 6 triệu USD cho năm 2026 nhằm duy trì hoạt động ứng phó nhanh. Cơ quan này cảnh báo nếu không có biện pháp phối hợp và nguồn lực bổ sung, số ca tử vong vì dịch tả có thể tiếp tục tăng./.

