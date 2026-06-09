Bão nhiệt đới Cristina áp sát Trung Mỹ, 4 quốc gia phát cảnh báo khẩn cấp

Bốn quốc gia tại khu vực Trung Mỹ ngày 9/6 đồng loạt phát cảnh báo khi bão nhiệt đới Cristina tiến gần bờ, dự báo gây mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng.

Theo các cơ quan phòng vệ dân sự El Salvador, Bộ Giáo dục nước này đã thông báo đóng cửa trường học trong hai ngày do lo ngại lở đất, ngập lụt và các nguy cơ thiên tai khác.

Ngoài ra, nhà chức trách đã thiết lập khoảng 180 điểm trú ẩn trên toàn quốc để sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán trong những ngày mưa lớn sắp tới.

Tại Guatemala, giới chức dự báo lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung dọc bờ biển Thái Bình Dương, khu vực cao nguyên trung tâm Altiplano và các thung lũng miền Đông.

Ở Nicaragua, đồng Tổng thống Rosario Murillo kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển trong bối cảnh mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước.

Tại Honduras, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã ban bố cảnh báo cho 9 khu vực.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) sáng cùng ngày thông báo bão Cristina đang tiến gần bờ Trung Mỹ với sức gió duy trì khoảng 65 km/giờ, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 6 km/giờ.

NHC cảnh báo lượng mưa có thể đạt từ 100-200 mm, thậm chí lên tới 300 mm tại một số khu vực ven biển của Nicaragua, Honduras, El Salvador và Guatemala đến sáng 12/6. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc.

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt ven biển do nước dâng trong điều kiện gió mạnh thổi vào bờ.

Trung Mỹ được xem là một trong những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới và cuồng phong trong mùa mưa bão hàng năm./.

Bão Jangmi gây mưa lớn tại Tokyo sau khi đổ bộ miền Tây Nhật Bản Nhà chức trách Nhật Bản tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất khi bão Jangmi di chuyển theo hướng Đông Bắc dọc bờ Thái Bình Dương của nước này.