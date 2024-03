Bắt các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép hơn 1.300 viên ma túy

Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 25/3, tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và Công an xã Hiền Ninh bắt quả tang Nguyễn Cường (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Văn Trái (sinh năm 1989, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, qua kiểm tra Nguyễn Cường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một gói nylon, bên trong chứa 198 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và 8,4 triệu đồng tiền mặt.

Kiểm tra Huỳnh Văn Trái, lực lượng Công an thu giữ 6 túi nylon, chứa 1.113 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Qua đấu tranh khai thác, Trái khai nhận số ma túy này vừa nhận từ Cường để vận chuyển về địa bàn huyện Minh Hóa.

Tiếp tục mở rộng vụ việc, lực lượng Công an xác định Huỳnh Văn Trái vận chuyển số ma túy trên về giao cho Trương Thị Hương (sinh năm 1992, trú tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), là vợ của Trái. Cơ quan Công an đã triệu tập Hương để đấu tranh, làm rõ.

Hiện, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

