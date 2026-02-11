Bắt tạm giam đối tượng thuê 10 xe máy rồi mang đi bán ở đặc khu Phú Quý

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ, vụ án sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thái Di (sinh năm 2004, ngụ thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Võ Thái Di đã thuê 10 xe máy của người dân làm dịch vụ cho thuê xe máy tại đặc khu Phú Quý.

Sau khi nhận xe, Di mang toàn bộ số xe này bán cho một cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn đặc khu Phú Quý để lấy tiền tiêu xài.

Phát hiện sự việc, các bị hại trình báo cơ quan Công an. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi của Võ Thái Di và bắt tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đặc khu Phú Quý là hòn đảo cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam. Đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người.

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại Phú Quý luôn được giữ vững. Đặc biệt, rất hiếm khi xảy ra tình trạng trộm cướp, lừa đảo làm mất an ninh trật tự. Hầu như xe máy người dân để bên ngoài nhà vào ban đêm và không xảy ra tình trạng mất cắp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thanh