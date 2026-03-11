Bầu cử Quốc hội và HĐND: Ứng dụng “Bản đồ số” hỗ trợ thông tin bầu cử

Chiều 11/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu Đoàn công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Tây Tựu, Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Phú Diễn và Đông Ngạc; trong đó ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử, nổi bật là mô hình “Bản đồ số thông tin các khu vực bầu cử” giúp cử tri dễ dàng tra cứu vị trí điểm bỏ phiếu và các thông tin liên quan.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Các phường đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Đáng chú ý, tại các phường Xuân Đỉnh, Tây Tựu và Phú Diễn, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử được triển khai hiệu quả.

Mô hình “Bản đồ số thông tin các khu vực bầu cử” cho phép cử tri tra cứu vị trí điểm bỏ phiếu, tuyến đường di chuyển và thông tin liên quan đến khu vực bầu cử chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet.

Theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bản đồ số được xây dựng nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phục vụ cử tri, giúp người dân tiếp cận thông tin bầu cử nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn.

Thông qua mã QR được đăng tải trên các ấn phẩm tuyên truyền và các nền tảng thông tin của phường, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã là có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống bản đồ số. Tại đây, cử tri dễ dàng xác định vị trí các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, đồng thời tra cứu thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

Bản đồ số được thiết kế trực quan, khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm. Hệ thống còn tích hợp tính năng chỉ đường đến địa điểm bỏ phiếu, giúp cử tri xác định lộ trình di chuyển phù hợp, tiết kiệm thời gian và bảo đảm đến đúng khu vực bỏ phiếu của mình.

Giải pháp này đặc biệt hữu ích đối với những cử tri trẻ hoặc người dân thường xuyên sử dụng các thiết bị thông minh trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ cung cấp thông tin về vị trí các điểm bầu cử, hệ thống bản đồ số còn cho phép cử tri tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Qua đó, giúp cử tri có thêm nguồn thông tin tham khảo trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác bầu cử.

Mô hình này đặc biệt hữu ích đối với các khu dân cư mới, khu chung cư đông dân, nơi cử tri có thể gặp khó khăn trong việc xác định địa điểm bỏ phiếu. Thông qua bản đồ số, người dân có thể dễ dàng xác định khu vực bầu cử của mình, nắm bắt thông tin về địa điểm, thời gian và các quy định liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, các phường cũng chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được rà soát, bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu; lực lượng phục vụ bầu cử được tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ./.

