Bế mạc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất​

Ngày 1/10, tại Hà Nội, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và tâm huyết, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tham gia đóng góp tại Diễn đàn, các đại biểu hai nước đã có các báo cáo tham luận về các lĩnh vực hợp tác khoa học, công nghệ, y tế; lĩnh vực kinh tế, thương mại, pháp luật và du lịch, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa…

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - ông Phan Anh Sơn đánh giá: Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, nêu bật các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm cao thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia và các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ đặc biệt, dựa trên tình cảm và sự gắn bó lịch sử, văn hóa giữa hai dân tộc. Dù chưa đặt chân đến đất nước Nga nhưng nhiều người Việt vẫn yêu mến nước Nga, yêu mến văn hóa, lịch sử và nền ẩm thực của Nga.

Hợp tác giữa nhân dân hai nước cần phải được duy trì; truyền thống hữu nghị và hợp tác thực chất cần được thúc đẩy, tăng cường, phát huy hiệu quả, phù hợp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hợp tác giữa Việt Nam và Nga còn nhiều dư điạ, nhất là các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư… Lĩnh vực đối ngoại nhân dân cần được tập trung khai thác thông qua hệ thống các doanh nghiệp và sợi dây kết nối địa phương, giao lưu văn hóa…

Ngoài các lĩnh vực hợp tác trên, các lĩnh vực hợp tác trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và văn hóa, nghệ thuật cũng cần được thúc đẩy, thông qua các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

Hợp tác lập pháp giữa hai nước, cả ở cấp trung ương và địa phương, cũng cần được chú trọng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã sơ bộ xây dựng năm nhóm đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ hai tại Nga.

Trong đó có : các hội hữu nghị trung ương và địa phương; thế hệ trẻ, đại diện các địa phương kết nghĩa với Nga; các trường đại học và viện nghiên cứu, cùng đại diện doanh nghiệp tiềm năng. Đây sẽ là những đối tượng chính tham dự Diễn đàn lần tới.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đơn vị đồng tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, ông Phan Anh Sơn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến những người bạn Nga, các vị đại biểu, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí hai nước… đã tham dự và đồng hành.

Diễn đàn gặt hái được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Tại phiên bế mạc, ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg phát biểu cảm ơn những người bạn Việt Nam, các đại biểu quốc tế, cơ quan thông tấn, báo chí của hai nước đã tham dự và tham gia đóng góp ý kiến, góp phần làm nên thành công của Diễn đàn.

Theo ông Vyacheslav G. Kalganov, Diễn đàn đã quy tụ rất nhiều yếu tố đa dạng nhưng tất cả hội tụ thành tiếng nói chung và cùng nuôi dưỡng khát vọng tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hai nước. Đây cũng là biểu hiện của sự trân trọng đối với những thế hệ đi trước, những người đã cống hiến công sức để xây dựng tình hữu nghị Việt - Nga.

Do đó, nhân dân Nga sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước bằng những hành động cụ thể, có kết quả thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác cộng đồng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Vyacheslav G. Kalganov cho biết, Liên bang Nga nói chung và vùng Saint Peterburg của Liên bang Nga nói riêng rất coi trọng các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, nhất là các đối tác địa phương tại Việt Nam.

Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa… , năm 2025 Hà Nội đã trở thành thành phố kết nghĩa của Saint Peterburg.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của Saint Peterburg và là cơ sở vững chắc để hai nước tiếp tục xây dựng, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng bền chặt hơn.

Saint Peterburg sẽ tận dụng mọi thế mạnh của các thành phố kết nghĩa tại Việt Nam để thúc đẩy giao lưu, hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế, du lịch hiệu quả; đồng thời đặt trọng tâm vào đối ngoại nhân dân để cùng củng cố và phát huy quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Phú Ánh, chuyên viên đến từ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho rằng, thế hệ trẻ của Việt Nam tiếp cận các sản phẩm công nghệ thông tin rất nhanh và vận dụng sáng tạo các cộng nghệ này vào cuộc sống hiệu quả.

Do vậy, ông Lê Phú Ánh mong muốn thời gian tới, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội để giao lưu, hợp tác với các bạn trẻ của Liên bang Nga, khai thác hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin, học hỏi lẫn nhau, áp dụng khoa học công nghệ vào sân chơi chung để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giữa hai quốc gia, hai dân tộc./.

