Bế mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

Ngày 23/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11 đã chính thức bế mạc sau 4 tuần làm việc.

Tham dự phiên bế mạc có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, đông đảo đại biểu của 191 quốc gia thành viên Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp đã thông qua các kết luận, khuyến nghị và báo cáo của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11, cùng các nội dung kỹ thuật cho chu kỳ kiểm điểm tiếp theo. Mặc dù không đạt được đồng thuận đối với văn kiện kết quả cuối cùng, chủ yếu do khác biệt sâu sắc không thể thoả hiệp giữa một số quốc gia thành viên, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11 đã ghi nhận tinh thần đối thoại thẳng thắn, cũng như nỗ lực duy trì sức sống và vai trò của Hiệp ước đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt (giữa), Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, điều hành Hội nghị trên cương vị chủ tịch. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Phát biểu bế mạc trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh dù không có văn kiện đồng thuận, tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nỗ lực đối thoại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, phân mảnh và thiếu lòng tin. Đại sứ đánh giá cao tinh thần linh hoạt và thỏa hiệp của các đoàn trong suốt quá trình thương lượng, khẳng định Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là nền tảng của cấu trúc giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân toàn cầu. Chủ tịch Hội nghị đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc duy trì và củng cố Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân để bảo đảm Hiệp ước tiếp tục phù hợp với bối cảnh an ninh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Trong phần thảo luận tại phiên bế mạc, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phong trào Không liên kết và Liên minh châu Âu (EU), một mặt bày tỏ tiếc nuối khi hội nghị không thể thông qua văn kiện kết quả trong 3 chu kỳ liên tiếp, mặt khác tái khẳng định Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp tục là “hòn đá tảng” trong cấu trúc an ninh quốc tế.

Tất cả các đoàn đều đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11, ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Sau gần 1 tháng làm việc với cường độ cao, qua hàng chục phiên tham vấn chính thức và không chính thức, cùng rất nhiều sự kiện bên lề, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11 đã khép lại với thông điệp kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục duy trì cam kết và tích cực hợp tác hướng tới chu kỳ kiểm điểm tiếp theo vào năm 2031 với mục tiêu chung vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Trong thông điệp chính thức sau khi Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11 kết thúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres lấy làm tiếc khi hội nghị đã không ra được văn kiện kết quả đồng thuận; kêu gọi tất cả các quốc gia tận dụng tối đa mọi kênh đối thoại, ngoại giao và đàm phán nhằm giảm căng thẳng, hạ thấp rủi ro hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặc biệt đánh giá Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị đã nỗ lực không mệt mỏi để thúc đẩy kết quả thực chất nhằm củng cố Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy các mục tiêu của Hiệp ước.

Tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu đánh giá mặc dù Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân RevCon 11 không đạt được đồng thuận về văn kiện kết quả, năng lực và nỗ lực điều hành của Chủ tịch Hội nghị đã đem đến sinh khí mới cho tiến trình đàm phán, tạo động lực cho các quốc gia thành viên đối thoại và hợp tác trong bối cảnh địa chính trị quốc tế ngày càng phân mảnh./.

