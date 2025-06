Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV: Bước chuyển căn bản, từ lượng sang chất

Theo chương trình dự kiến, ngày 27/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV sẽ bế mạc sau 37 ngày làm việc. Đánh giá về Kỳ họp lần này, bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ vui mừng, cho rằng đây là một trong những kỳ họp thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, đột phá nhất trong lịch sử với nhiều quyết sách lớn hướng tới mục phục vụ đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân, đưa đất nước phát triển trong tình hình mới.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương), Kỳ họp lần này đánh dấu bước chuyển mình căn bản, chuyển từ lượng sang chất. Các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội đã làm việc ngày đêm để giải quyết những vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên Quốc hội vẫn triển khai và thực hiện công việc rất tích cực, hiệu quả và thực sự chất lượng. Đại biểu nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV là một kỳ họp đạt mức kỷ lục cao trong việc giải quyết, sửa đổi nhiều dự án luật nhằm xử lý ngay các nội dung mang tính cấp bách kịp thời đưa vào cuộc sống như: Các luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư; liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… Tất cả đã thể hiện tính chủ động, linh động, kịp thời của Quốc hội trong việc thể chế hoá các yêu cầu, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cũng cho rằng, tính linh hoạt trong giải quyết công việc của Quốc hội còn được thể hiện thông qua việc tiến hành sửa đổi các luật.

Quốc hội đã căn cứ vào tình hình thực tế để linh động sửa toàn diện, sửa một phần hoặc sửa một luật nhất định phù hợp với yêu cầu thực tế. Đây là cách đổi mới, sáng tạo, đảm bảo cho việc thực hiện chính sách có tính khả thi cao. Đây cũng chính là điểm mới căn bản và nổi bật của Kỳ họp lần này.

Đánh giá về tinh thần, trách nhiệm của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, đại biểu đoàn Hải Dương cho rằng, tinh thần làm việc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp rất trách nhiệm, tích cực, khẩn trương và khoa học. Chính những yếu tố này đã góp phần giúp Kỳ họp gặt hái được nhiều thành công.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam), Kỳ họp lần này đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình, mục tiêu đề ra. Đây là một trong những kỳ họp quan trọng nhất trong lịch sử. Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội giải quyết một khối lượng công việc vô cùng lớn. Trong đó, đã thông qua 34 luật, 34 nghị quyết. Bên cạnh đó, Quốc hội còn cho ý kiến đối 6 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội cũng quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng khác.

Những vấn đề được Quốc hội quyết định lần này đều là những vấn đề quan trọng, đặt nền tảng cho chúng ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những quyết sách tại Kỳ họp lần này đã thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc cải cách bộ máy hành chính. Qua đó khẳng định niềm tin của nhân dân, của cả hệ thống chính trị vào sự lãnh đạo của Đảng.

Điều này cũng thể hiện khát vọng vươn lên, phát triển của cả dân tộc Việt Nam- đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh. Theo đại biểu Lê Đào An Xuân (Phú Yên), Kỳ họp lần này đã thể hiện tính thống nhất và đoàn kết rất cao đối với những quyết sách lớn của đất nước.

Quốc hội đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc kịp thời thể chế hoá các quyết sách, đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân, phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước.

Tinh thần làm việc của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội rất trách nhiệm, khẩn trương trong bối cảnh đất nước đang có những bước chuyển mình. Các quyết sách được Quốc hội thông qua lần này đều là những quyết sách quan trọng mang tính lịch sử và sẽ là cơ sở vững chắc để Chính phủ triển khai các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Các quyết sách mới được Quốc hội thông qua sẽ sớm được các cấp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả phục vụ cuộc sống của người dân, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp- đại biểu Lê Đào An Xuân chia sẻ.

Bà Lê Đào An Xuân cho rằng, bên cạnh việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực liên quan đến an sinh, xã hội, giáo dục, y tế và các vấn đề phát triển kinh tế liên quan đến đời sống của từng gia đình, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp... tạo ra hệ sinh thái đầy đủ về phát triển kinh tế và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

“Tôi và các đại biểu khác tin tưởng rằng, thời gian tới Chính phủ sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân,” đại biểu Lê Đào An Xuân bày tỏ. Còn theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng), đây là Kỳ họp quan trọng mang tính lịch sử của đất nước.

Kỳ họp lần này đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng không chỉ phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước mà còn phục vụ đắc lực cho các nhu cầu về an sinh xã hội của người dân, được người dân chờ đợi và đón nhận hứng khởi.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh bày tỏ hy vọng, thời gian tới Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ thực hiện thành công các quyết sách được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp lần này, sớm hiện thực hoá các quyết sách, kịp thời phục vụ người dân./.

