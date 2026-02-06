Bệnh viện 19-8: Bộ Công an đầu tư thiết bị hiện đại nhất để phát triển Viện Tim mạch

Sáng 6/2, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8 và trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội làm Viện trưởng Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự phát triển của Bệnh viện 19-8 nói chung và lĩnh vực tim mạch nói riêng; thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Công an trong phát triển y tế công an nhân dân đồng thời là dấu mốc khẳng định bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Bệnh viện 19-8 theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho hay, về cơ chế hoạt động của Viện Tim mạch, cũng như chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ, tuyển dụng nhân tài, mua sắm trang thiết bị, nếu có bất kỳ vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, lãnh đạo bệnh viện báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để giải quyết.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bộ Công an sẵn sàng nguồn lực, tập trung đầu tư phương tiện, máy móc hiện đại ngang hàng với các nước phát triển cho Viện Tim mạch, đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân, tạo điều kiện để Viện Tim mạch có đủ nguồn lực, phương tiện sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới,” Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định.

Để Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8) phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Giám đốc bệnh viện, Ban Thường vụ Đảng uỷ bệnh viện và Viện trưởng Viện Tim mạch phấn đấu xây dựng nơi đây trở thành Viện Tim mạch hàng đầu của Việt Nam, phấn đấu xây dựng Viện Tim mạch hiện đại, phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới. Bệnh viện cần nghiên cứu, có cơ chế thu hút nhân tài, thu hút các y bác sỹ, chuyên gia tim mạch giỏi về công tác tại Viện Tim mạch.

Đại tá, Phó giáo sư Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8 giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Tim mạch, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ của Viện tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật tim mạch hiện đại đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn, chủ động kết nối với các cơ sở y tế đầu ngành trong và ngoài lực lượng để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ, từng bước làm chủ các kỹ thuật cao.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức trao quyết định thành lập Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch cam kết xây dựng Viện phát triển theo hướng đột phá nhưng bền vững, lấy chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị làm thước đo cao nhất, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia tim mạch nòng cốt của hệ thống y tế công an nhân dân.

Ngay từ giai đoạn đầu, Viện Tim Mạch sẽ triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, đột phá trong lĩnh vực tim mạch, bao gồm: chẩn đoán tim mạch nâng cao có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo; thăm dò hình ảnh và đánh giá chức năng sinh lý tim-mạch máu trong lòng mạch; can thiệp tim cấu trúc như thay van tim qua ống thông, sửa van qua da, can thiệp bệnh tim bẩm sinh; can thiệp động mạch vành phức tạp; điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp với các công nghệ hiện đại như lập bản đồ điện học buồng tim 3D, triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh, điện trường xung và các kỹ thuật tiên tiến khác.

Thông qua hợp tác với Trường Đại học Y Hà Nội và các trung tâm chuyên môn cao trong nước và quốc tế, Viện không chỉ tận dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia đầu ngành mà còn mở rộng môi trường đào tạo, thực hành cho nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, không chỉ cho lực lượng công an mà cho toàn ngành y tế.

Các đại biểu cắt băng khai trương Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Là một trong những bệnh viện đầu ngành của y tế công an nhân dân, những năm qua, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia làm việc với Đảng uỷ, lãnh đạo Bệnh viện 19-8 và chúc Tết cán bộ, y bác sỹ bệnh viện nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026./.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu tại Việt Nam. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là tim mạch can thiệp, đào tạo-nghiên cứu-điều trị chuyên sâu. Ông từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng: Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai); Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch (Trường Đại học Y Hà Nội); Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; Ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC). Ông là chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong phát triển chuyên ngành Tim mạch Việt Nam.

