Bệnh viện Bạch Mai hợp tác với Tập đoàn FPT xây dựng bệnh viện thông minh

Tối 4/11, Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT công bố Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học-công nghệ đặc biệt là AI trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, tối ưu công tác quản lý-vận hành và góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ mong muốn bệnh viện sẽ trở thành bệnh viện thông minh, trong đó AI và công nghệ số được ứng dụng không chỉ trong chẩn đoán, điều trị, quản trị bệnh viện, mà còn hướng tới tự động hóa toàn diện. Bên cạnh đó, Bệnh viện đặt mục tiêu kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Khi có kho dữ liệu lớn (Big Data) được chuẩn hóa, Việt Nam sẽ có điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, công bố các công trình khoa học lớn. Chúng tôi tin rằng, với năng lực công nghệ và kinh nghiệm chuyển đổi số của FPT, hai bên sẽ đồng hành chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu,” Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh ngành y là lĩnh vực chứa đựng những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo ngày nay phát triển vượt bậc chính nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ và tri thức của con người. FPT mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong hành trình làm chủ công nghệ, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phát triển các nền tảng AI phục vụ y tế Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm, từ chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh, đến chăm sóc sức khỏe và phát triển nhân lực y tế.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, khẳng định Tập đoàn cam kết sẽ dốc toàn lực, toàn trí tuệ và toàn tâm để cùng Bệnh viện Bạch Mai triển khai hợp tác này. Hợp tác này sẽ mở ra một chặng đường mới cho việc ứng dụng công nghệ trong y tế, góp phần phục vụ người dân và đất nước tốt hơn. FPT cam kết sẽ chuyển hóa các định hướng hợp tác thành hành động cụ thể, giúp giảm tải công việc cho đội ngũ y bác sỹ đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.”

Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của miền Bắc, tiếp nhận 8.000-10.000 người bệnh khám mỗi ngày. Hàng năm Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh và điều trị cho gần 2,6 triệu bệnh nhân ngoại trú và 250.000 bệnh nhân nội trú.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho hay, từ ngày triển khai bệnh viện thông minh, bệnh viện tiết kiệm được nhiều kinh phí. Trước kia mỗi tháng bệnh viện sử dụng từ 60-100kg giấy và vài tạ giấy in phim chiếu chụp. Qua thời gian chuyển đổi công nghệ số giúp bệnh viện tiết kiệm được hàng trăm tỷ kinh phí in phim chiếu chụp. Quá trình áp dụng số hóa tại bệnh viện đem lại lợi nhuận cho bệnh viện và sự tiện ích cho người bệnh, tiết kiệm được khá nhiều nguồn kinh phí.

“Bạch Mai mong muốn không chỉ là bệnh viện thông minh mà sự phối hợp giữa hai bên sẽ hỗ trợ để trở thành trung tâm, trường đào tạo bác sỹ công nghệ, kỹ sư công nghệ chuyên ngành y học,” ông Cơ nhấn mạnh.

Với hơn 23 năm kinh nghiệm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, FPT hiện đang hợp tác với hơn 300 bệnh viện và 6 Sở Y tế trên cả nước, giúp hàng chục nghìn cán bộ y tế nâng cao hiệu quả công việc và mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân, hỗ trợ khoảng 30 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.

FPT hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế số, cung cấp dịch vụ toàn diện, nhanh chóng, thuận tiện cho cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh, các công ty dược phẩm, hệ thống nhà thuốc và người dân. Đặc biệt, với kinh nghiệm tích lũy trong hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển AI, FPT đã và đang tích hợp công nghệ này để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế theo hướng cá nhân hóa thông qua các đổi mới như y tế từ xa và giám sát sức khỏe bệnh nhân theo thời gian thực./.

