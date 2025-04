"Bí mật của loài chim cánh cụt" - Cuộc phiêu lưu kỳ diệu nơi tận cùng Trái Đất

Vào đúng đêm trước Ngày Trái Đất (22/4), bộ phim tài liệu đặc biệt “Secrets of the Penguins” (Bí mật của loài chim cánh cụt) sẽ được ra mắt, mang theo hơi thở lạnh giá từ Nam Cực và cả hơi ấm của tình yêu thiên nhiên.

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, đây là bản giao hưởng sống động về sức mạnh sinh tồn, lòng can đảm và vẻ đẹp bất khuất của thiên nhiên hoang dã.



Bộ phim do nhà thám hiểm nổi tiếng Bertie Gregory dẫn dắt, cùng phần lồng tiếng truyền cảm của nữ diễn viên Blake Lively hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của mọi khán giả.



Trải dài hơn 2 năm sản xuất, “Secrets of the Penguins” là kết quả của những ngày tháng bền bỉ và can đảm, với hành trình quay phim kéo dài từ mũi Cape Town (Nam Phi), quần đảo Galapagos, đến tầng băng Ekström ở Nam Cực – nơi trú ngụ của khoảng 20.000 con chim cánh cụt hoàng đế.



Trong suốt 274 ngày sống giữa cái lạnh cắt da thịt của Nam Cực, anh Bertie Gregory không chỉ chứng kiến mà còn ghi lại được những khoảnh khắc chưa từng được công bố trong lịch sử quay phim tài liệu về động vật.

Một trong những cảnh đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc đàn chim cánh cụt non khi chạm ngưỡng trưởng thành đã liều mình nhảy từ vách băng cao 15 m xuống đại dương lạnh buốt để bắt đầu cuộc sống tự lập.



Anh Gregory xúc động chia sẻ: “Ngay khi con đầu tiên nhảy xuống... cả đàn bắt đầu lao theo. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu mà tôi sẽ mang theo suốt đời.”

Theo anh, đó là một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả sức mạnh của bản năng và ý chí sinh tồn mãnh liệt.



Chim cánh cụt hoàng đế là loài duy nhất trên Trái Đất nuôi con giữa mùa Đông Nam Cực – nơi lạnh nhất, tối tăm nhất và đầy bão tuyết khắc nghiệt. Và dù đã nhiều lần quay phim về chúng, nhưng chính anh Gregory phải thừa nhận: “Tôi từng nghĩ mình hiểu chúng. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai.”



Những phát hiện mới trong “Secrets of the Penguins” không chỉ mang đến góc nhìn độc đáo về loài chim biểu tượng của vùng cực, mà còn khơi gợi một thông điệp sâu sắc về môi trường.

Anh Gregory nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ bảo vệ chim cánh cụt vì chúng dễ thương hay truyền cảm hứng, mà bởi vì sự sống của chúng phản ánh tình trạng sức khỏe của các hệ sinh thái tự nhiên – điều mà chính loài người cũng đang phụ thuộc.”



Mới chỉ 31 tuổi nhưng Bertie Gregory đã là chủ nhân của 2 giải thưởng truyền hình Daytime Emmy cho loạt phim "Animals Up Close with Bertie Gregory” và giành giải BAFTA danh giá với "Seven Worlds, One Planet."

Loạt phim mới nhất của anh về loài chim cánh cụt gồm 3 tập, sẽ phát hành trên Disney+ vào ngày 21/4 và lên sóng Nat Geo Wild từ ngày 22/4, đúng vào dịp thế giới cùng hướng về Ngày Trái Đất./.

