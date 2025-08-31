Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 31/8, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.

Sau đó, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2024).

Ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba xúc động chia sẻ: "Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội.

Tri ân và tưởng nhớ những chiến sỹ Cuba đã ngã xuống, chúng ta gợi lại sự hy sinh và tình đoàn kết anh em được khắc ghi trong câu nói mang tính biểu tượng của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz rằng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.” Kỷ niệm 80 năm tuyên ngôn độc lập của Việt Nam muôn năm!"

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tặng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba món quà lưu niệm của Bảo tàng.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956, địa chỉ tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez viết lưu bút tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới tại hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bảo tàng có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

Với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, Bảo tàng có diện tích xây dựng 23.198m2, tổng diện tích sàn tòa nhà chính 64.640m2, hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật.

Phía trước tòa nhà là Tháp Chiến thắng cao 45m với hình ngôi sao năm cánh được xếp chồng nhiều lớp, tượng trưng cho năm 1945, dân tộc Việt Nam giành được độc lập.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa di sản văn hóa quân sự của dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế; phù hợp chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng: “Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một thiết chế đa năng tổng hợp, đặc biệt quan trọng, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và quốc gia.”

Chiều cùng ngày, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, trưa cùng ngày, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội).

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế-thương mại-đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Chiều 31/8/2025, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tri ân tại Tượng Chiến sỹ quốc tế Cuba.