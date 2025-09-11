Bỉ và Mỹ thúc đẩy hợp tác chống tội phạm ma túy tại cảng Antwerp

Nạn buôn bán ma túy xuyên lục địa tiếp tục là thách thức an ninh nghiêm trọng đối với châu Âu, trong đó cảng Antwerp của Bỉ được xem là điểm nóng trung chuyển cocaine lớn nhất từ Nam Mỹ vào khu vực.

Trước thực tế này, ngày 10/9, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã tiếp Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, Kristi Noem, tại Antwerp nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cuộc gặp có sự tham dự của các Bộ trưởng liên bang Bỉ phụ trách Tư pháp, Nội vụ, Tị nạn và Di cư, cùng Thị trưởng thành phố Antwerp.

Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Washington coi trọng vai trò chiến lược của Antwerp trong mạng lưới kiểm soát ma túy toàn cầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng De Wever nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Mỹ là minh chứng cho những nỗ lực vận động quốc tế của Bỉ trong nhiều năm qua. Ông bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận của chính quyền Mỹ khi coi các băng nhóm buôn bán ma túy là mối đe dọa an ninh tương tự khủng bố, đồng thời kêu gọi Washington hỗ trợ Bỉ thúc đẩy các cảng Nam Mỹ và các hãng tàu siết chặt kiểm soát vận chuyển.

Về phần mình, Bộ trưởng Kristi Noem đánh giá cao quyết tâm của Bỉ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời khẳng định Washington sẽ tăng cường hợp tác thông qua chia sẻ dữ liệu tình báo, áp dụng công nghệ giám sát hiện đại và phối hợp với các hãng vận tải quốc tế.

Bà Kristi Noem cho biết Mỹ cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Bỉ trong công tác thu giữ ma túy tại cảng.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ an ninh Bỉ-Mỹ.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng gắn với các mạng lưới khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn dòng chảy ma túy vào châu Âu, đồng thời củng cố nỗ lực toàn cầu trong việc bảo đảm an ninh và ổn định xã hội.

Antwerp hiện là một trong những cửa ngõ lớn nhất châu Âu, đồng thời cũng là điểm nóng trung chuyển cocaine từ Nam Mỹ.

Trong những năm gần đây, giới chức Bỉ liên tục thu giữ lượng lớn ma túy tại đây, song áp lực từ các băng nhóm tội phạm có tổ chức vẫn không ngừng gia tăng.

Trước thực tế đó, Bỉ coi hợp tác quốc tế, đặc biệt với Mỹ, là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả kiểm soát./.

