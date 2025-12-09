Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm soát chặt biên giới cửa khẩu

Thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật biên giới luôn tiềm ẩn phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát liên tục 24/7, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm trên biên giới cửa khẩu, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài trên 16,3 km. Địa bàn nơi đây chủ yếu là đồi núi, với nhiều đường mòn, lối tắt đi lại trên biên giới nên các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức, thực hiện các hoạt động phi pháp.

Mặt khác, cửa khẩu Chi Ma cũng đang là một trong những điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, với hàng trăm lượt phương tiện vận tải, xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và cư dân biên giới qua lại mỗi ngày.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy và bố trí lực lượng 24/7 tại trạm kiểm soát. Trên biên giới, đơn vị tăng cường quân số, thiết lập các chốt chặn cố định trên các đường mòn trọng điểm.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hiệp, cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết, để thực hiện tốt việc kiểm soát biên giới, Trạm đã tăng cường các công tác nghiệp vụ, cắt cử, phân công cán bộ, chiến sỹ tuần tra dọc biên giới; thành lập 8 tổ công tác trên biên giới nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, triển khai quân số tại lán chốt cố định dọc tuyến biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức tuần tra khép kín biên giới với gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tham gia và duy trì quân số thường xuyên trực 24/24 giờ tại các chốt, lán trên biên giới.

Đơn vị đã bắt giữ, xử lý hình sự 9 vụ/14 đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý hành chính 51 vụ/86 trường hợp liên quan đến các hành vi qua lại biên giới, không làm thủ tục xuất, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới…

Trong khu vực cửa khẩu Chi Ma, hoạt động thông quan xuất, nhập khẩu diễn ra sôi động. Bằng công tác nghiệp vụ biên phòng, tất cả phương tiện ra vào đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ hồ sơ, giấy tờ và hàng hóa theo đúng quy trình; toàn bộ khu vực cũng được giám sát chặt qua việc triển khai các tổ đặc nhiệm, tổ trinh sát tuần tra cơ động khép kín thường xuyên.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, kiểm soát an ninh luồng nhập cảnh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Anh Hoàng Văn Cường, thành viên Hợp tác xã Bốc xếp Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cho hay: Làm việc thường xuyên tại các kho bãi hàng hóa trong cửa khẩu, anh được lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền các nội dung pháp luật của Nhà nước, trong đó nghiêm cấm buôn bán hàng lậu, chất nổ, chất cấm, đặc biệt là không đưa đón người xuất, nhập cảnh qua biên giới, không gây rối an ninh trật tự...

Từ những nội dung tuyên truyền đó, nhiều công nhân, người lao động làm việc tại các kho bãi cửa khẩu như anh luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật đến cư dân khu vực biên giới luôn được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma duy trì thường xuyên. Nhờ đó, hầu hết các hộ dân sinh sống tại địa bàn biên giới đều ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Biên phòng phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Đây được coi là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ vi phạm xuất phát từ cộng đồng dân cư cũng như trên toàn tuyến biên giới.

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tuyên truyền pháp luật biên giới tới người lao động trong khu bãi hàng hóa. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Để bảo đảm an ninh biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma còn thường xuyên trao đổi, hội đàm với lực lượng Biên phòng phía Trung Quốc. Hai lực lượng chủ động thực hiện phối hợp xử lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, thông quan hàng hóa hay hoạt động tội phạm xuyên biên giới...

Đặc biệt, công tác tuần tra song phương được hai lực lượng duy trì định kỳ tại các khu vực mốc giới cũng đã góp phần tăng cường sự phối hợp trong thực thi pháp luật biên giới.

Trung tá Phùng Văn Yên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma nhấn mạnh, thời gian tới, Đồn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, bố trí lực lượng bám, nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn ở những vị trí trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm pháp luật, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cư dân biên giới, người lao động, công nhân, lái xe, doanh nghiệp chủ hàng không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt là hành vi môi giới, tổ chức đưa dẫn người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép./.

