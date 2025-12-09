Biểu dương những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội

Chiều tối 9/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết chặng đường gần 5 năm qua, cùng với toàn thể Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sắc bén và trái tim nhân hậu, đóng góp quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và thông qua những quyết sách mang tính vận mệnh của đất nước.

Chia sẻ tại hội nghị, các nữ đại biểu Quốc hội đánh giá Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng.

Vai trò, tiếng nói của các nữ đại biểu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực xã hội hay bình đẳng giới, mà đã mở rộng và thể hiện đầy bản lĩnh ở những vấn đề then chốt, phức tạp của đời sống chính trị-kinh tế-xã hội: kinh tế vĩ mô, tài chính-ngân sách, đất đai, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Ở bất cứ cương vị công tác nào, các nữ đại biểu Quốc hội luôn phát huy phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên, gần gũi, gắn bó, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Cho biết chỉ còn hai ngày nữa Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ kết thúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri, nhân dân giao phó.

Đối với các nữ đại biểu kết thúc nhiệm kỳ khóa XV, chuyển công tác sang môi trường khác, Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở bất cứ cương vị nào, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp cho Quốc hội, để Quốc hội không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò, chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Các nữ đại biểu tái cử sẽ phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của nhân dân. Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nữ ứng cử viên kiến thức, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử và hoạt động nghị trường.

Nêu rõ thời gian từ nay đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các cơ quan của Quốc hội sẽ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, góp phần đạt tỷ lệ đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XVI bằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là trên 30%./.

