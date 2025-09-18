Biểu tình tại Argentina phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ

Ngày 17/9, biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố của Argentina để phản đối việc Tổng thống nước này Javier Milei phủ quyết 2 đạo luật tăng ngân sách cho giáo dục đại học công lập và chăm sóc y tế nhi khoa.

Nhiều giảng viên, sinh viên, y bác sỹ, các tổ chức công đoàn và đảng đối lập tham gia các cuộc biểu tình này.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, hàng chục nghìn người đã tập trung trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô với các biểu ngữ phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để dựng rào chắn xung quanh tòa nhà Quốc hội.

Tại Bệnh viện Nhi Garrahan, trung tâm nhi khoa lớn nhất Argentina, đội ngũ bác sỹ, y tá và nhân viên y tế tiến hành đình công trong 24 giờ.

Trước bối cảnh áp lực xã hội gia tăng, Hạ viện Argentina đã tiến hành bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Milei đối với cả 2 đạo luật và mở đường để Thượng viện đưa ra quyết định cuối cùng.

Phe đối lập cảnh báo nếu Quốc hội không hành động, hệ thống đại học công lập và Bệnh viện Nhi Garrahan sẽ rơi vào khủng hoảng.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh kinh tế Argentina tuy đã cải thiện nhưng vẫn tiếp tục khó khăn.

Đồng peso mất giá mạnh, buộc Ngân hàng Trung ương (BCRA) phải bán ra 53 triệu USD để duy trì tỷ giá trong biên độ cho phép, đánh dấu lần can thiệp trực tiếp đầu tiên kể từ tháng 4.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lạm phát sẽ quay trở lại. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Buenos Aires giảm 0,27%, còn lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, đẩy rủi ro quốc gia lên mức cao nhất trong gần một năm.

Trước đó, trong bài phát biểu toàn quốc về dự thảo ngân sách 2026 hôm 15/9, Tổng thống Milei khẳng định cân bằng tài khóa là điều không thể thỏa hiệp và ông sẽ kiên quyết hành động nhằm đạt thặng dư ngân sách, công cụ then chốt để kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức 30% sau khi giảm xuống từ vùng 3 con số.

Tuy nhiên, phe đối lập và nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ cần bổ sung khoản ngân sách tương đương 0,23% GDP để bảo đảm hoạt động tối thiểu của các trường đại học và bệnh viện.

Cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội song hành cùng bất ổn tài chính đang tạo ra thách thức lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đối với chính quyền Tổng thống cực hữu Milei./.

