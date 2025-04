Bình Dương: Bắt quả tang đối tượng mua bán hơn 100kg pháo nổ trái phép

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Công an xã An Lập (huyện Dầu Tiếng) bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán, chế tạo và tàng trữ trái phép hơn 100kg pháo nổ và hóa chất liên quan.

Đối tượng bị bắt là Lê Văn Đạt (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đạt sử dụng một tài khoản TikTok để đăng tải video hướng dẫn chế tạo pháo và thực hiện việc mua bán, trao đổi pháo nổ trái phép qua mạng xã hội.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng tại ấp Hố Cạn, xã An Lập, cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ các loại cùng nhiều hóa chất và dụng cụ chế tạo thuốc pháo như dây cháy chậm, natri, lưu huỳnh, thuốc pháo... với tổng trọng lượng hơn 100kg.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận đã mua các vật liệu từ nhiều đối tượng trên mạng, sau đó tự chế tạo pháo và bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, bao gồm cả những người đã mua pháo từ Đạt, để xử lý theo quy định pháp luật./.

Quảng Trị: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 130kg pháo lậu Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 74A-24xxx chở 44 hộp pháo loại 49 ống và 40 hộp pháo loại 36 ống với tổng khối lượng gần 130kg.