Bộ Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu vụ Hoàng Hường

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (Cục C01) thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo đại diện C01, hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới sẽ khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 liên quan Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư KB).

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái gồm nhiều công ty, hộ kinh doanh và cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng./.

Hệ sinh thái Hoàng Hường vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) nổi tiếng từ việc livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, sở hữu nhiều fanpage, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.