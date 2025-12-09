Bộ Công Thương ban hành Thông tư mới nhất quy định thực hiện giá bán điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60/2025/TT-BCT quy định chi tiết về thực hiện giá bán điện. Theo đó, nguyên tắc chung được đặt ra là giá bán điện phải áp dụng đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng.

Người mua điện có trách nhiệm kê khai trung thực mục đích sử dụng, trường hợp thay đổi phải thông báo cho bên bán trước ít nhất 15 ngày. Nếu áp dụng sai mục đích gây thiệt hại, hai bên có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả chênh lệch trong thời hạn tối đa 12 tháng trở về trước, đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và hợp đồng.

Thông tư cũng quy định chi tiết cách xử lý trong trường hợp một điểm sử dụng điện phục vụ nhiều mục đích khác nhau, cách tính sản lượng điện khi thay đổi giá cũng như yêu cầu chốt chỉ số công tơ khi có điều chỉnh giá bán điện. Giá bán điện được xác định theo ba cấp điện áp gồm cao áp, trung áp và hạ áp; riêng cấp siêu cao áp được áp dụng giá của cấp 220 kV.

Đối với hình thức giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, Thông tư xác định rõ khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh có máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc sản lượng điện từ 2.000 kWh/tháng trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hình thức ba giá. Trường hợp từ chối lắp công tơ ba giá, sau hai lần thông báo, khách hàng có thể bị áp dụng giá giờ cao điểm cho toàn bộ sản lượng tiêu thụ.

Đối với điện sinh hoạt, Thông tư quy định mỗi hộ sử dụng điện tại một điểm được áp dụng một định mức. Trường hợp nhiều hộ dùng chung công tơ thì định mức được nhân theo số hộ.

Các khu nhà tập thể, ký túc xá, nhà ở cho người lao động, sinh viên, người thuê trọ được tính định mức theo số người, cứ bốn người được tính là một hộ. Thông tư cũng ràng buộc trách nhiệm của chủ nhà trọ, không được thu tiền điện của người thuê vượt quá hóa đơn do đơn vị điện lực phát hành.

Ngoài ra, các trường hợp cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi ngày ghi chỉ số, hay ghi chỉ số không trùng ngày điều chỉnh giá đều được quy định phương pháp tính cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng điện.

Đối với khu vực nông thôn, giá bán điện sinh hoạt tại công tơ tổng được tính theo định mức nhân với số hộ phát sinh sử dụng điện trong tháng. Nếu đơn vị bán lẻ không cung cấp đầy đủ thông tin về sản lượng và số hộ đúng thời hạn, bên bán buôn điện được quyền áp dụng mức giá của bậc cao hơn cho toàn bộ sản lượng.

Tại khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, việc tách bạch sản lượng điện sinh hoạt và điện phục vụ kinh doanh được yêu cầu thực hiện chặt chẽ. Trường hợp không tách được, toàn bộ sản lượng có thể bị áp dụng theo giá điện cho mục đích khác.

Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giá bán điện cho đơn vị bán lẻ được áp dụng theo điểm mua điện tại cấp điện áp 110 kV, trung áp hoặc hạ áp. Nếu trong khu công nghiệp có khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sản xuất, đơn vị bán lẻ phải phối hợp lắp công tơ riêng để xác định chính xác sản lượng từng loại.

Riêng đối với chợ, Thông tư quy định đơn vị bán lẻ điện tại chợ không áp dụng giá theo cấp điện áp và không áp dụng hình thức ba giá theo thời gian sử dụng trong ngày.

Một điểm đáng chú ý là Thông tư đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc. Nếu sạc xe điện trong hợp đồng điện sinh hoạt thì vẫn áp dụng giá điện sinh hoạt.

Về tổ chức thực hiện, Cục Điện lực có trách nhiệm trình Bộ Công Thương ban hành các quyết định cụ thể về giá bán điện, khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện trên địa bàn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo cơ cấu sản lượng điện từng nhóm khách hàng và xây dựng mức trừ lùi giá bán điện cho đơn vị bán lẻ.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư quy định điều khoản chuyển tiếp, tiếp tục áp dụng một số nội dung của Thông tư số 16/2014/TT-BCT cho đến khi có lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo./.

