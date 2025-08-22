Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc ứng phó khẩn cấp bão trên biển Đông

Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 6349/CĐ-BCT ngày 22/8 về ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới/bão trên biển Đông.

Theo dự báo, cơn áp thấp nhiệt đới/bão số 5 có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới/bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng tại các đơn vị trong ngành công thương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả việc phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần, trách nhiệm ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị khẩn trương tăng cường trực ban phòng, chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó với tình huống thiên tai do áp thấp nhiệt đới/bão gây ra. Tăng cường rà soát, kiểm tra các công trình, các khu vực trọng điểm, xung yếu, đặc biệt các khu vực đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, đảm bảo mức cao nhất an toàn về người và tài sản.

Cùng đó, đẩy mạnh các phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại, email, viber, zalo...) phục vụ việc kiểm tra, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó với các hình thái thiên tai do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), thông báo cho các tàu thuyền, công trình dầu khí trên biển (thuộc phạm vi quản lý của Petrovietnam) trong vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình. Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành công thương thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; tổ chức trực ban 24/24h và tập trung mọi nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão; nghiêm túc thực hiện các nội dung công điện này.

Định kỳ trước 15 giờ hàng ngày gửi báo cáo kết quả ứng phó áp thấp nhiệt đới/bão về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương theo địa chỉ Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn./.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão cấp 13-14 Cục Khí tượng Thủy văn nhận định áp thấp nhiệt sẽ đi vào Biển Đông đêm nay, 22/8 và sáng 23/8 mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển hướng về phía đất liền Việt Nam.