Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao thưởng nóng sau thành công đặc biệt trong chuyên án tiền giả

Sáng 11/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố và trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ, vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt quả tang đối tượng sản xuất và tàng trữ tiền Việt Nam giả. Sự kiện này là sự ghi nhận kịp thời cho nỗ lực, sự mưu trí và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng biên phòng thành phố.

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Thành tích đột xuất này diễn ra trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ, gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội và Bộ đội Biên phòng.

Thiếu Tướng Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 8/2, tại khu vực phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra PA09 và Công an phường Tân Phước, bắt quả tang đối tượng P.N.B.P. (sinh năm 2010, trú tại phường Phú Mỹ) đang thực hiện hành vi sản xuất và tàng trữ tiền giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 21.800.000 đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng) cùng một điện thoại iPhone 11 màu đỏ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự sản xuất để mang đi bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33.000.000 đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ thành công 11.200.000 đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 tiền giả đổi lấy 1 tiền thật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng tiếp tục thu giữ các phương tiện, công cụ phục vụ cho việc sản xuất tiền giả như: 1 máy in màu hiệu Canon, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 3 tờ giấy A4, 1 dao rọc giấy, 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng chưa hoàn thiện, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500.000 đồng, 1 thước kẻ nhôm và một số tang vật khác có liên quan.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Tiện, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, đã báo cáo tóm tắt kết quả đấu tranh chuyên án. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng địa bàn biên giới, cửa khẩu và khu vực giáp ranh, Phòng Nghiệp vụ đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Nghiệp vụ. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích đạt được thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của tập thể đơn vị.

Khen thưởng Phòng Nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, bắt quả tang đối tượng sản xuất và tàng trữ tiền Việt Nam giả. (Ảnh: BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Việc trao thưởng nóng là sự động viên, cổ vũ kịp thời, mạnh mẽ, khích lệ toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Đồng thời, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành công của chuyên án không chỉ là một chiến công cụ thể, mà còn là minh chứng sinh động cho sự tỉnh táo, tinh thần cảnh giác và năng lực chuyên môn vững vàng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ sự lành mạnh của hệ thống tiền tệ và lòng tin của nhân dân./.