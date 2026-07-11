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Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phạm Mai
(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng ký quyết định số 1259/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 11/3/2026, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã nhận quyết định số 425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo có 5 thứ trưởng, gồm Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, các Thứ trưởng Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đoàn Trung Kiên, Phạm Quang Hưng./.

(Vietnam+)
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