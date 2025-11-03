Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng có Công điện số 6971/CĐ-BQP về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 4, 5; Quân đoàn 34; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 12, 15, 18; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm nhiều chết, mất tích và bị thương.

Thực hiện Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc tập trung ứng phó, khắc phục mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực Trung bộ. Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến mưa, lũ; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, mất an toàn; kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó các khu vực trọng điểm thiên tai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, chia cắt; chủ động giúp chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, xây dựng lại nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chỉ đạo quân y các đơn vị hỗ trợ chính quyền địa phương vệ sinh môi trường sau mưa lũ; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4, Quân khu 5 huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, dọn vệ sinh, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế ngay sau lũ, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Bộ Quốc phòng để giải quyết.

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế hỗ trợ các trường học ngập sâu dọn vệ sinh. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Quân chủng Phòng không-Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh.

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ giúp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Binh chủng Hóa học điều động lực lượng phương tiện hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường sau mưa lũ, vùng ngập lụt khi nước rút.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục các sự cố sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, đường truyền và các điều kiện cần thiết phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Quốc phòng qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) để Bộ theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

Người dân và các chiến sỹ hối hả dọn bùn sau lũ tại Hội An Tại khu vực Cẩm Nam của phố cổ Hội An, hàng nghìn hộ dân đang nỗ lực thu dọn bùn non sau nhiều ngày bị ngâm trong lũ; chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đang tích cực hỗ trợ người dân.