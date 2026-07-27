Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 khai mạc Hội thi-Hội thao huấn luyện tàu 2026

Sáng 27/7, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức khai mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt-Hội thao huấn luyện tàu (Hội thi-Hội thao) năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng chủ trì khai mạc Hội thi-Hội thao.

Cùng dự có Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính uỷ Vùng; các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Hội thi-Hội thao nhằm đánh giá chất lượng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cũng như kết quả thực hiện nội dung Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá của ngành Kỹ thuật là "Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật"; Phong trào xây dựng "Tàu chính quy, mẫu mực."

Tham gia Hội thi-Hội thao năm nay của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 có 16 tàu, 15 xuồng và 16 xe thuộc khối cơ quan Vùng, Hải đoàn 11 và Hải đội 102.

Các thí sinh thi lý thuyết các chuyên ngành. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Nội dung Hội thi-Hội thao gồm 6 phần: đánh giá chất lượng bảo quản kiểm sửa thân vỏ tàu, vũ khí máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu.

Bảo quản, vệ sinh các vị trí công tác các ngành, các khoang; công tác quản lý kỹ thuật tàu (thực hiện các chế độ quản lý kỹ thuật, quản lý trang bị kỹ thuật, lực lư­ợng kỹ thuật và hồ sơ kỹ thuật); công tác an toàn, bảo vệ sức sống tàu và sức sống vũ khí, trang bị kỹ thuật; sửa chữa khắc phục hỏng hóc và sự hoạt động đồng bộ của máy móc, trang thiết bị kỹ thuật trên tàu; trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ, chiến sỹ trên tàu, thực hành bơi tự do và bơi cứu đuối; nhận thức Chính trị, Pháp luật, Hậu cần, Quân sự chung và các chuyên ngành; các nội dung thực hiện Điều lệ công tác Kỹ thuật, quy định “Ngày kỹ thuật Cảnh sát biển,” “Cuộc vận động 50,” hai khâu đột phá ngành Kỹ thuật.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng-Trưởng ban Tổ chức Hội thi-Hội thao nhấn mạnh công tác huấn luyện chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật luôn là hai nhiệm vụ trọng tâm, có quan hệ mật thiết với nhau quyết định đến sức mạnh tổng hợp và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Hội thi-Hội thao năm nay không chỉ nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, phương pháp huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ mà còn là dịp để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, tính đồng bộ của vũ khí trang bị cũng như công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu, xuồng tại các đơn vị.

Từ đó tìm ra những cán bộ giỏi nhất, những con tàu tốt nhất, ngành tốt nhất, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị. Đồng thời nâng cao một bước trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sử dụng trang bị kỹ thuật của mỗi quân nhân trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau chương trình khai mạc, các thí sinh bước vào các nội dung thi nhận thức chính trị và lý thuyết các chuyên ngành. Theo kế hoạch, Hội thi-Hội thao của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ bế mạc vào ngày 30/7. Trước đó đã diễn ra các nội dung thi tại Hải đội 102 trong hai ngày 23 và 24/7./.

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