Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 không ngừng đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể, sát với thực tiễn như tiếp cận, động viên chăm lo giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác xa nhà, vùng khó khăn, hải đảo gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, các gia đình quân nhân khó khăn.

Xác định công tác chính sách là một nội dung hết sức quan trọng trong thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, do vậy, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng và thân nhân.

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 là đơn vị duy nhất trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có 3 liệt sỹ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự mất mát, hy sinh to lớn của các đồng chí đã góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng và đơn vị trong từng bước trưởng thành.

Hơn ai hết, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn thấu suốt chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu nhằm củng cố quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đây không chỉ là sự trân trọng, ghi nhớ công ơn đối với những người có công và gia đình có người thân hy sinh vì Tổ quốc, vì sự phát triển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng, mà còn tác động mạnh mẽ đến những người đang và sẽ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Sự tri ân sâu sắc đó được thể hiện thông qua nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết với phương châm “Chủ động, nghĩa tình, chu đáo, hiệu quả," cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua việc thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể, sát với thực tiễn như tiếp cận, động viên chăm lo giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác xa nhà, vùng khó khăn, hải đảo gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, các gia đình quân nhân khó khăn…

Đoàn cơ sở Hải đội 102 phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổng dọn vệ sinh, chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Xuân (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh). (Ảnh: Lam Giang)

Trong quá trình triển khai giải quyết các chế độ, chính sách trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn bám sát các chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, đảm bảo đúng quy trình, quy định, đúng đối tượng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

Năm 2026 này, vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã và đang đẩy mạnh chuỗi các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa," "Uống nước nhớ nguồn" mang ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn sâu sắc.

Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ bằng nhiều hình thức đa dạng về nội dung kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức gặp mặt các đồng chí quân nhân có thân nhân là liệt sỹ, thương binh; thăm, tặng quà 3 gia đình liệt sỹ của đơn vị; thăm, tặng quà quân nhân đang điều trị tại các bệnh viện; thành lập các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, tặng quà 22 gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam anh hùng tại các địa bàn đóng quân.

Các Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 11 và Hải đội 102 đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương để tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức như quét dọn vệ sinh, sơn sửa, thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tặng quà cho gia đình người có công phường Đông Hải, Hải Phòng dịp 27/7. (Ảnh: Lam Giang)

Theo Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng công tác chính sách hậu phương quân đội, các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn ghi nhớ công ơn to lớn và sự hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước, nguyện đoàn kết phấn đấu xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tối ngày 24/7, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thắp nến tri ân, tham gia hoạt động ý nghĩa tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Hải và Nghĩa trang liệt sỹ Nam Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Tuổi trẻ Hải đội 102 viếng Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. (Ảnh: Lam Giang)

Tại các nghĩa trang liệt sỹ của phường Đông Hải, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tham gia khối đứng, phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa do chính quyền địa phương tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, lực lượng, nhân dân, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trung tá Tống Duy Thuần, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Buổi lễ thắp nến tri ân tại hai nghĩa trang liệt sỹ là đợt sinh hoạt, học tập truyền thống có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, giúp tuổi trẻ của đơn vị khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," qua đó tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao trách nhiệm cống hiến đối với thế hệ trẻ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nguyện tiếp bước cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, tích cực thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi Thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Ngày 4/6, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.