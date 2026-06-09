Bộ Y tế định hình mạng lưới y tế mới gắn với hiện đại, đồng bộ và thông minh

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều định hướng quan trọng như phát triển bệnh viện chuyên sâu tại các địa phương, hoàn thiện hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc, kiện toàn y tế cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Phạm vi về đối tượng quy hoạch: Các cơ sở y tế công lập liên vùng, liên tỉnh và liên ngành thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần; y tế dự phòng, y tế công cộng; kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; lĩnh vực dân số-sức khỏe sinh sản.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quy hoạch nhằm bảo đảm mỗi vùng đều có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu, phát triển các trung tâm chuyên khoa trong các bệnh viện đa khoa. Quy hoạch một số bệnh viện đảm nhận chức năng vùng theo cấu trúc 6 vùng kinh tế xã hội nhằm đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thuộc cấp chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh, thực hiện hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, liên tỉnh và liên vùng.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, đảm bảo đạt 38 giường bệnh trên 10.000 dân; 19 bác sỹ trên 10.000 dân; 4,0 dược sỹ trên 10.000 dân; 33 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Về tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đặt mục tiêu mạng lưới cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tương đương với nước phát triển, thu nhập cao.

Đầu tư xây dựng 2 khu phức hợp y tế chuyên sâu miền Bắc tại Bắc Ninh và miền Nam tại Tây Ninh.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là mục tiêu phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên cả nước. Hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ được hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và nhân lực, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời ngay từ trước khi đến bệnh viện.

Quy hoạch điều chỉnh cũng đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực đầu tư cho ngành y tế.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, dịch bệnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên và các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời đổi mới cơ chế thu hút bác sỹ, chuyên gia có trình độ cao cho các bệnh viện cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng.

Một điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch lần này là thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn hệ thống y tế.

Theo Bộ Y tế, sẽ phát triển đồng bộ các nền tảng số y tế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn ngành y tế và các thiết bị y tế thông minh. Trong đó, ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về triệu chứng lâm sàng, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, các nền tảng khám chữa bệnh từ xa và hệ thống quản lý dữ liệu y tế hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng và hiện đại hóa ngành y tế.

Đặc biệt, ngành y tế sẽ từng bước thiết lập nền tảng hệ sinh thái y tế số quốc gia phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trên cơ sở dữ liệu số thống nhất.

Quy hoạch điều chỉnh cũng xác định hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực hệ thống y tế. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm trao đổi chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực y tế…

Việc ngành y tế từng bước thiết lập nền tảng hệ sinh thái y tế số quốc gia phù hợp với các nội dung yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế./.

Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số ngành y tế Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Y tế được giao 386 nhiệm vụ tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đạt được những kết quả nổi bật, với 375 nhiệm vụ hoàn thành.