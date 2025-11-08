Bulgaria bác quyền phủ quyết của Tổng thống về dự luật bán nhà máy dầu khí Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 7/11, Quốc hội Bulgaria đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Rumen Radev đối với dự luật đặt thương vụ bán nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này (thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil) dưới sự giám sát của chính phủ.

Quyết định sẽ mở đường cho kế hoạch của Chính phủ Bulgaria về việc nắm quyền kiểm soát và bán nhà máy lọc dầu Burgas nhằm bảo vệ cơ sở này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tập đoàn Lukoil sở hữu khoảng 10% số cổ phần tại nhà máy Lukoil Neftohim Burgas, phần còn lại thuộc các công ty con của Lukoil tại châu Âu.

Nhà máy Burgas có công suất xử lý khoảng 240.000 thùng dầu thô/ngày và được coi là cơ sở lọc dầu quan trọng cho an ninh năng lượng của Bulgaria.

Trong nhiều tháng qua, tập đoàn Lukoil đã nỗ lực bán nhà máy và chuỗi các trạm xăng liên quan của nhà máy này.

Dự luật đặt việc bán nhà máy Burgas dưới sự giám sát của chính phủ đã được Quốc hội Bulgaria thông qua vào tháng 10 nhằm ngăn chặn nhà máy rơi vào những thực thể có liên hệ với Nga và tránh việc lách các lệnh trừng phạt của Mỹ hiện đang áp đặt lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Radev đã phủ quyết dự luật này với lý do “đặt Hội đồng Bộ trưởng vào thế phụ thuộc vào cơ quan an ninh,” vi phạm Hiến pháp của đất nước.

Truyền thông địa phương cho biết Chính phủ Bulgaria hiện đang soạn thảo luật cho phép bổ nhiệm Quản trị viên tạm thời chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện việc bán nhà máy lọc dầu./.

