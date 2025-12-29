Bulgaria gia nhập Eurozone giữa nỗi lo lạm phát và bất ổn chính trị

Ngày 1/1/2026, Bulgaria sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tuy nhiên, cột mốc lịch sử này lại diễn ra trong bầu không khí chia rẽ sâu sắc, khi quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang loay hoay với nỗi ám ảnh về giá cả leo thang và tình trạng bất ổn chính trị.

Năm qua, làn sóng phản đối với khẩu hiệu "Giữ lại đồng Lev Bulgaria" đã lan rộng, đánh trúng tâm lý lo ngại lạm phát của công chúng.

Theo khảo sát mới nhất của Eurobarometer, có tới 49% người dân Bulgaria phản đối việc chuyển đổi sang đồng euro.

Bất chấp sự phản đối, Chính phủ Bulgaria vẫn kiên định với mục tiêu gia nhập Eurozone, coi đây là "tấm khiên" bảo vệ nền kinh tế.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng siêu lạm phát thập niên 90, Bulgaria đã neo tỷ giá đồng Lev vào đồng mark của Đức và sau đó là đồng euro.

Việc gia nhập chính thức sẽ giúp nước này thoát khỏi thế bị động. Chuyên gia kinh tế Georgi Angelov từ Viện Xã hội Mở nhận định cuối cùng, Bulgaria cũng sẽ được tham gia vào quá trình ra quyết định trong liên minh tiền tệ này.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, trong chuyến thăm Sofia tháng trước, đã nhấn mạnh những lợi ích "đáng kể" của việc chuyển đổi: thương mại thuận lợi hơn, chi phí tài chính thấp hơn và giá cả ổn định hơn.

Bà ước tính các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu euro phí chuyển đổi ngoại tệ mỗi năm. Ngành du lịch, đóng góp 8% GDP của Bulgaria, cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn.

Về lo ngại giá cả, bà Lagarde trấn an rằng tác động lạm phát từ việc chuyển đổi tiền tệ thường chỉ là "khiêm tốn và ngắn hạn," dao động từ 0,2 đến 0,4 điểm phần trăm dựa trên kinh nghiệm của các nước đi trước.

Chuyên gia Angelov cho rằng thách thức lớn nhất lúc này là phải có một chính phủ ổn định trong ít nhất 1-2 năm tới để Bulgaria có thể gặt hái trọn vẹn thành quả từ việc gia nhập khu vực đồng euro./.

