Bước phát triển mới trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 20/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Rizwan Fareed làm Lãnh sự danh dự và khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab.

Tham dự sự kiện có Thống đốc tỉnh Punjab Sardar Saleem Haider Khan, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Khurshid Mahmood Kasuri, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore Mian Abuzar Shaid cùng đông đảo đại diện của các cơ quan ngoại giao tại thành phố Lahore.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã chúc mừng ông Fareed, một doanh nhân có uy tín tại Lahore và rất yêu quý Việt Nam, được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự; nhấn mạnh đây là lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Pakistan, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới ngoại giao của Việt Nam tại Pakistan để góp phần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng uy tín, khả năng và nhiệt huyết của ông Rizwan Fareed sẽ là cánh tay nối dài hiệu quả của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, hỗ trợ công dân Việt Nam tại địa bàn.

Cũng tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Punjab Sardar Saleem Haider Khan đánh giá cao quyết định bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh Pakistan là điểm đến đầu tư tiềm năng khi chính phủ hiện nay đang tạo nhiều thuận lợi và chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn nước ngoài.

Ông cũng ghi nhận những thành tựu kinh tế nổi bật của Việt Nam trong những năm qua. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Pakistan tăng cường hợp tác, giao thương với đối tác Việt Nam để cùng phát triển, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn quốc gia.

Về phần mình, Lãnh sự danh dự Rizwan Fareed bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tin tưởng giao trọng trách cao quý này.

Ông cam kết sẽ tận dụng mọi cơ hội, kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam-Pakistan, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và hỗ trợ công dân, qua đó góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Lễ trao quyết định kết thúc bằng nghi thức cắt bánh và chụp ảnh lưu niệm, sự kiện đã mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho sự hợp tác ngoại giao và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Pakistan.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore (LCCI). (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Cùng ngày, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã tới dự lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lahore - trung tâm kinh tế năng động của Pakistan. Văn phòng mới sẽ đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như hỗ trợ công dân Việt Nam trong các trường hợp cần thiết, thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình trao đổi văn hóa-giáo dục.

Việc thành lập văn phòng lãnh sự danh dự phù hợp với xu hướng toàn cầu của các quốc gia trong việc mở rộng mạng lưới đại diện lãnh sự nhằm tăng cường phạm vi bao phủ, góp phần sâu rộng vào thúc đẩy phát triển kinh tế song phương và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác Lahore, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore (LCCI), một trong những phòng thương mại năng động và lớn nhất Pakistan.

Chủ tịch LCCI Mian Abuzar Shad đề xuất tầm nhìn nâng kim ngạch lên đến 5 tỷ USD bằng cách mở rộng tiếp cận thị trường và tận dụng vị thế chiến lược của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Pakistan chủ yếu xuất khẩu ngô, vải cotton, da và sợi, trong khi Việt Nam xuất khẩu đồ điện tử, sợi tổng hợp, cao su thiên nhiên và chè. Chủ tịch Shad kêu gọi đa dạng hóa sang hải sản, thịt chế biến, dược phẩm, trái cây và rau quả, đồng thời khai thác công nghệ thông tin và du lịch.

Tại sự kiện này, Đại sứ Phạm Anh Tuấn thông báo Việt Nam và Pakistan đang chuẩn bị đàm phán Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA), mở ra khuôn khổ pháp lý mới cho hợp tác kinh tế song phương với mục tiêu tiến tới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) trong tương lai, góp phần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại bền vững và hiệu quả giữa hai nước./.

Nền tảng đưa thương mại Việt Nam-Pakistan phát triển bền vững Việt Nam đề nghị Pakistan xem xét gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như cá tra, hồ tiêu, chè...