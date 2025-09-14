Cà Mau: Canh tác lúa giảm phát thải đạt lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/ha

Thực hiện Ðề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, trong vụ Hà Thu năm 2025, tỉnh Cà Mau triển khai thí điểm tại địa bàn 2 xã: Vĩnh Thanh và Đá Bạc.

Những kết quả thu được sau vụ lúa sản xuất theo mô hình này là rất khả quan, không chỉ giúp nông dân nâng cao lợi nhuận mà còn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Từ kết quả thu được, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ nhân rộng diện tích chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp lên trên 1 nghìn ha trong vụ Đông Xuân tới.

Cùng với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn, (xã Đá Bạc), hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát (xã Vĩnh Thanh), được chọn thực hiện sản xuất thí điểm Ðề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp được thực hiện trên quy mô 50 ha, có cho 24 xã viên tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát cho biết nông dân tham gia mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, như sử dụng giống lúa OM18 cấp xác nhận, gieo sạ với mật độ 70 kg/ha; sạ hàng, giảm phân vô cơ; giảm chi phí phun thuốc bảo vệ thực vật; tưới nước tiết kiệm theo quy trình ngập khô xen kẽ; áp dụng đồng bộ cơ giới hóa từ khâu gieo sạ đến thu hoạch; trong đó có sử dụng thiết bị công nghệ cao, như: gieo sạ bằng máy sạ cụm/sạ hàng; bón phân, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái.

Sau hơn 3 tháng gieo sạ, lúa trong mô hình được thu hoạch với năng suất đạt gần 7 tấn/ha. Không chỉ đạt năng suất, chi phí sản xuất lúa của nông dân cũng giảm khoảng 3 triệu đồng/ha.

Điểm trình diễn mô hình sản xuất thí điểm Ðề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: TTXVN phát)

Theo tính toán, mô hình canh tác lúa giảm phát thải ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát đạt lợi nhuận từ 30-35 triệu/ha, (cao hơn 5-8 triệu đồng/ha) so với sản xuất theo tập quán truyền thống.

Bên cạnh đó, với quy trình sản xuất lúa phát thải thấp đã góp phần giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường sinh thái.

Ông Trương Hoàng Lil, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau cho biết, thông qua mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với nông dân.

Thực hiện mô hình này giúp nông dân tiết kiệm chi phí, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát dịch hại tốt hơn mà năng suất vẫn đảm bảo, thậm chí cao hơn.

Quan trọng hơn, nông dân được tiếp cận quy trình canh tác tiên tiến, thân thiện với môi trường như "1 phải 5 giảm," "3 giảm 3 tăng," quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời chú trọng hơn đến quản lý nước tưới theo phương pháp ngập khô xen kẽ, quản lý phân bón hợp lý và quan tâm nhiều hơn đến việc giảm phát thải khí nhà kính.

Sử dụng thiết bị bay không người lái tại mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát (xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Trương Hoàng Lil, với đặc thù là xã thuần nông như Vĩnh Thanh, những kết quả bước đầu từ mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp là rất đáng khích lệ. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng triển khai nhân rộng trong các vụ tiếp theo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời cũng nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thành công Đề án một triệu ha chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tương tự như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát (xã Vĩnh Thanh), hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn (xã Đá Bạc) cũng được chọn sản xuất thử nghiệm có 60 ha canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp sử dụng giống lúa ST24. Lúa sau khi thu hoạch, năng suất trung bình đạt từ 6-6,5 tấn/ha, tăng hơn so với những vụ hè thu trước.

Ông Phạm Tấn Lưu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn phấn khởi cho biết, đây là kết quả vượt ngoài sự mong đợi.

Đồng thời, đề nghị ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương nhân rộng mô hình để không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo ước tính của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau), vụ lúa hè thu tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn đã giảm phát thải được khoảng 3,02 tấn CO2/ha lúa, tương đương 37% so với khi chưa áp dụng mô hình.

Mô hình cũng đạt 6/6 chỉ tiêu giảm phát thải theo Quyết định số 145/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau thông tin, thời gian qua, tình hình phát triển sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là có sự thay đổi về cơ cấu giống, đẩy nhanh ứng dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất, sản lượng và giá trị lúa gạo.

Riêng đối với mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, những kết quả bước đầu đạt được là hết sức tích cực không chỉ giúp nông dân nâng cao lợi nhuận mà còn góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp đẩy mạnh nhân rộng diện tích sản xuất trên một ngàn ha trong vụ sản xuất đông xuân.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện mô hình.

Hợp tác xã sẽ là cầu nối giúp nông dân tiếp cận các kỹ thuật canh tác tiên tiến, từ việc sử dụng giống lúa chất lượng cao, ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ, đến áp dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất.

Đồng thời, hợp tác xã cũng là tổ chức đủ tư cách pháp nhân thực hiện liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu để đảm bảo đầu ra ổn định, giúp xã viên giảm rủi ro thị trường, tránh tình trạng bị ép giá.

Nhìn nhận giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất lúa sẽ là chặng đường dài và còn nhiều thách thức, mặc dù vậy, với những thành công bước đầu sẽ là cơ sở nhân rộng thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, với xu hướng sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu gạo phát thải thấp, sẽ mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển đột phá cho ngành hàng lúa gạo cho cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng./.

Xuất khẩu gạo: Đã đến lúc Việt Nam cạnh tranh bằng giống lúa chất lượng cao Trong bối cảnh nguồn cung lúa gạo trên thế giới dồi dào thì một trong những hướng đi bền vững để nâng cao tính cạnh tranh của gạo Việt Nam chính là đầu tư vào các giống lúa chất lượng cao.