Cà Mau: Khẩn trương khắc phục tuyến giao thông mới hoàn thành đã bị sụp lún

Tại xã Đá Bạc (Cà Mau), tuyến đường giao thông Kênh Cựa Gà Sáu Dần, thuộc ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc được khánh thành và đưa vào sử dụng ngay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ với chiều dài 600m.

Nhưng công trình đưa vào sử dụng chưa được 4 tháng thì nay tuyến đường này đã bị sụp lún nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại mua bán hàng hóa của hàng trăm hộ dân sống ven khu vực.

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường, với chiều ngang hơn 3m chiều dài 600m, nhưng đã có trên 500m bị sụp lún, có nơi bị sụp sâu hơn 2m, mặt đường lún nặng gây khó khăn cho người dân đi lại, mua bán giao thương hàng hóa, nhất là vào thời điểm mùa mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Ông Lê Phú Yến (xã Đá Bạc) chia sẻ được đưa vào sử dụng từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng hiện tuyến đường có chiều dài 600m nhưng có hơn 500m đã bị sụp lún làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cũng theo ông Lê Phú Yên, đây là tuyến đường chính kết nối từ ấp Đá Bạc đến trung tâm xã Đá Bạc trên tuyến còn có hàng chục hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống việc giao thương, mua bán nông dân của người dân gặp khó khăn.

Còn ông Lý Hoàng Lịnh (xã Đá Bạc) cho biết, niềm vui của người dân khi có tuyến lộ giao thông đi lại thông thoáng chưa được bao lâu thì sau những trận mưa đầu mùa tuyến đường đã sụp lún nghiêm trọng. Người dân nơi đây cũng mong chính quyền địa phương sớm điều tra nguyên nhân sụp lún và khẩn trương có giải pháp khắc phục sớm để người dân yên tâm đi lại, đặc biệt là việc chuyên chở phân bón phục vụ cho sản xuất vụ lúa Hè Thu ở địa phương.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tuyến giao thông Kênh Cựa Gà Sáu Dần, thuộc ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc, với chiều dài hơn 600m, hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương, nhưng sự cố sụp lún trên tuyến đã gây khó khăn nhất định cho người dân ở địa phương trong việc di chuyển, mua bán hàng hóa.

Tuyến giao thông Kênh Cựa Gà Sáu Dần thuộc xã Đá Bạc trong tình trạng sụp lún. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh thông tin sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống khảo sát, cắm biển cảnh báo để người dân lưu thông cẩn trọng hơn do đây là tuyến chính nên lưu lượng giao thông tương đối nhiều.

Ủy ban Nhân dân xã đã có kiến nghị gửi lên ngành chức năng tỉnh Cà Mau để có giải pháp khắc phục căn cơ lâu dài hơn nhằm đảm bảo việc lưu thông cho người dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh, đây là công trình mới xây dựng còn đang trong giai đoạn bảo hành của đơn vị thi công, về phía đơn vị thi công cũng cam kết sẽ tiến hành khắc phục.

Mặt khác, việc sụp lún, sạt lở đã làm bồi lắng tuyến kênh nội đồng dẫn nước phục vụ sản xuất lúa của người dân địa phương, hiện xã đã có kế hoạch tiến hành nạo vét đảm bảo phục vụ sản xuất.

Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, tuy mới bắt đầu bước vào mùa mưa nhưng trên địa bàn xảy ra 5 vụ sạt lở, sụp lún nghiêm trọng tại các xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng và xã Tân Ân, xã Đá Bạc, xã Năm Căn với thiệt hại ước tính gần chục tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài 600m nhưng gần 500m đã xuất hiện tình trạng sụp lún. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Nguyên nhân chính mùa khô kéo dài làm lượng nước trong đất mất đi khiến cấu trúc đất bị co lại, nứt nẻ cộng với mưa xuất hiện kéo dài làm kết cấu đất bị phá vỡ nhanh chóng. Nước mưa ngấm vào các vết nứt làm gia tăng áp lực nội tại, dẫn đến sạt lở, sụp lún diễn ra nhanh và khó lường, nhất là dọc các tuyến sông, kênh rạch và khu vực ven biển.

Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, ngành chức năng tỉnh cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo phương án khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn, giao thông đi lại cho người dân địa phương.

Đồng thời, báo cáo chi tiết đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề xuất giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh, khi phát hiện vết nứt cặp tuyến kênh, bờ sông có nguy cơ sạt lở, sụp lún thì báo ngay với chính quyền địa phương để có giải pháp khắc phục. Đồng thời, di chuyển đồ đạc, vật dụng khỏi những nơi nguy hiểm, nơi có cảnh báo về sạt lở, sụp lún nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng con người./.

Cà Mau: Sụt lún nghiêm trọng hơn 30m đường, giao thông liên xã bị chia cắt Đoạn mặt đường nhựa bị sụp lún hoàn toàn có chiều dài khoảng 30m, chiều ngang 4,5m. Độ sâu sụt lún dao động từ 0,5m đến 1,2m so với cao độ mặt đường hiện hữu.

​