Cà Mau: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “cò lúa” nhận bản án nghiêm khắc

Chiều 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử bị cáo Liên Việt Triều (sinh năm 1989, ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, hành nghề mua bán lúa gạo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Liên Việt Triều hành nghề mua bán lúa tại tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) và các tỉnh lân cận, mua rồi bán lại cho chủ vựa lúa hoặc mai mối cho các ghe lúa đến mua lúa của các hộ dân để kiếm lời.

Từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo đã vay 2 tỷ đồng của ngân hàng để có tiền mua bán lúa. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc kinh doanh thua lỗ, bị cáo nợ nhiều người.

Để có tiền trả nợ và xoay xở, bị cáo Triều đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán lúa của các hộ nông dân. Theo đó, trong vụ lúa năm 2022, từ tháng 4-8/2022, sau khi đặt tiền cọc mua lúa của hộ dân ở các địa phương và hẹn ngày cắt lúa, bị cáo cũng liên hệ với công ty thu mua lúa (đối tác làm ăn với bị cáo) thỏa thuận giá bán.

Bị cáo là người trực tiếp thỏa thuận mua lúa và thanh toán tiền cho các hộ dân, còn công ty thu mua lúa sẽ trực tiếp thỏa thuận việc mua bán lúa và thanh toán tiền cho bị cáo.

Lợi dụng điều này, bị cáo nhận tiền của công ty thu mua đầy đủ nhưng không thanh toán cho các hộ bán. Bị cáo đã chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng tiền bán lúa của 10 hộ nông dân.

Không những vậy, bị cáo còn chiếm đoạt 140 triệu đồng tiền đặt cọc mua lúa của một hộ dân; chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền vay để đáo hạn ngân hàng của một bị hại khác.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận định, bị cáo Liên Việt Triều, bằng các thủ đoạn gian dối, đã lừa nhiều người, trong đó có nhiều hộ nông dân để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều người.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm 6 tháng tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các hộ dân./.

