Cà Mau: Tăng cường lực lượng bảo vệ thi công đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công hạng mục Cầu 9.000 (mố B) thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (ĐT.978) đoạn qua địa bàn xã Hồng Dân.

Nhiệm vụ có sự tham gia của hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng lực lượng các ban, ngành, đoàn thể, Công an và Quân sự xã.

Công tác bảo vệ thi công được thực hiện trong hai ngày 8-9/6, trong đó, ngày 8/6, khi đơn vị thi công triển khai các phần việc tại hạng mục Cầu 9.000 (mố B). Khi tiến hành thi công, một số cá nhân thuộc hộ ông Trần Văn Giây (ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân) có hành vi cản trở, chống đối hoạt động thi công.

Các lực lượng chức năng xã Hồng Dân bảo vệ thi công hạng mục Cầu 9.000 (mố B) thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (ĐT.978. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Trước tình hình đó, Tổ tuyên truyền, vận động của xã đã trực tiếp phân tích, giải thích và vận động chấp hành. Tuy nhiên, một số cá nhân vẫn không đồng thuận.

Ngay sau đó, các lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời mời những người có hành vi chống đối đưa về Công an xã Hồng Dân làm việc theo quy định của pháp luật. Sau đó, hoạt động thi công hạng mục Cầu 9.000 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dân, hiện trên địa bàn còn 15 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong đó, khu vực Cầu 6.000 có 5 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, nhóm 9 hộ dân đề nghị hỗ trợ thêm chi phí làm đường bê tông từ nhà lên móng cầu do chênh lệch độ cao. Dù đã đồng thuận với phương án bồi thường, các hộ này vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dân Nguyễn Nhân Đức cho biết, địa phương kiên quyết bảo vệ thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục Cầu 9.000, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 6/2026, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa từ giai đoạn 2019- 2025 sang giai đoạn 2019-2026 nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (ĐT978) đã hoàn thành trên 90% khối lượng thi công. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại những khu vực có mặt bằng sạch.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa có tổng mức đầu tư hơn 271 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,9 km, đi qua các xã Ninh Quới A, Ninh Hòa và Lộc Ninh của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là xã Ninh Quới và xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau).

Công trình được thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/giờ; mặt đường rộng 7 m, nền đường rộng 9 m, sử dụng kết cấu mặt đường cấp cao A1, kèm theo hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ./.

Cà Mau đầu tư hơn 950 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước Dự án nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước (đường ĐT986) tổng chiều dài tuyến chính 21,94 km, đi qua 4 xã Cái Nước, Tân Hưng, Trần Phán và Đầm Dơi với tổng mức đầu tư dự án hơn 955 tỷ đồng.