Cà Mau: Tổ chức nhiều phiên tòa giả định tuyên truyền về chống khai thác IUU

Trong hai ngày (8 và 9/11), Báo Công Lý, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định tại xã Khánh Lâm, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau).

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung, ngư dân nói riêng; hình thành thái độ ứng xử văn minh, tuân thủ các quy tắc của pháp luật Việt Nam và quốc tế; qua đó tăng cường phòng, chống các vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến khai thác IUU.

Bên cạnh ý nghĩa pháp lý, chương trình còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vì cuộc sống bền vững của ngư dân và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phiên tòa giả định xử lý hình sự về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” là một trong những tội danh thực tế đã bị tòa án nhiều địa phương xét xử trong thời gian qua.

Quang cảnh phiên tòa giả định xử lý hình sự về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.” (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Việc hình sự hóa một số hành vi vi phạm khai thác IUU thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong hoàn thiện thể chế pháp lý, chế tài đủ mạnh, đảm bảo tính răn đe các hành vi vi phạm khai thác IUU, thực hiện nghiêm túc khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tiến tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" của EC.

Sau khi kết thúc phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã tổ chức buổi tọa đàm pháp luật về chống khai thác IUU. Tại đây, bà con ngư dân xã Khánh Lâm, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu đã nêu lên nhiều vấn đề có liên quan đến công tác chống IUU và được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ.

Ngư dân Nguyễn Văn Leo (ở khóm Bờ Tây, phường Hiệp Thành) có gần 10 năm làm nghề khai thác hải sản trên biển cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền quy định chống khai thác IUU khi đánh bắt. Việc được tham dự phiên tòa do Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử giúp anh hiểu rõ hơn biết thêm những quy định và những mức phạt khi vi phạm IUU.

Cùng tham dự phiên tòa giả định, ngư dân Phạm Văn Vũ (48 tuổi, ở khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành) chia sẻ: "Tham dự phiên tòa, tôi thấy rất ý nghĩa bởi giúp người dân hiểu rõ hơn quy định chống khai thác IUU khi đánh bắt. Từ phiên tòa này, tôi sẽ về hướng dẫn lại cho các thuyền viên, người thân phải đánh bắt hợp pháp vì nếu sai quy định không chỉ bản thân sẽ bị xử phạt rất nặng mà còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của quốc gia."

Tỉnh Cà Mau hiện có 5.230 tàu cá đang hoạt động, trong đó 1.942 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên - nhóm phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Tỉnh xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, do đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, truy vết, xử lý, số hóa toàn bộ tàu cá vi phạm, tàu cá nguy cơ cao, tàu cá sang bán tỉnh ngoài chưa làm thủ tục, đảm bảo có kết quả truy vết cuối cùng; hướng dẫn, hỗ trợ gia hạn giấy phép, thực hiện sang bán theo đúng quy định; hoàn thành cập nhật thông tin định danh các tàu cá còn lại; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VneID.

Tại các phiên tòa giả định, bà con ngư dân xã Khánh Lâm, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu được phát các tờ gấp tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trong việc ra khơi, bám biển, tránh bão; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU.

Dịp này, các đơn vị phối hợp cũng đã trao tặng 60 phần quà cho 60 hộ ngư dân và các túi thuốc y tế, ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho các ngư dân có tàu cá trên địa bàn xã Khánh Lâm, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu./.

