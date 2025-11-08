Cả nước có hơn 1.040 ha rừng bị thiệt hại trong 10 tháng từ đầu năm 2025

Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay, 7/11, trong 10 tháng qua (tính từ đầu năm 2025 đến nay), cả nước có 1.040,8 ha rừng bị thiệt hại (giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước).

Trong số đó, có 725,4 ha rừng bị chặt, phá (giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước); 315,4 ha rừng bị cháy (giảm 57,6% so với cùng kỳ).

Riêng trong tháng 10, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 41,6 ha (giảm 3,5%). Trong đó, có 40,9ha rừng bị chặt, phá; 0,7ha rừng bị cháy.

Cũng trong tháng 10/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung trên cả nước ước đạt 31,8 nghìn ha (giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4,6 triệu cây (giảm 3,9%).

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 10 ước đạt 2.432,3 nghìn m3 (giảm 1,1%).

Trước đó, chia sẻ tại Hội thảo “Mã số rừng trồng gắn với thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng,” ông Nguyễn Văn Diện - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nhấn mạnh mã số rừng trồng là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa ngành lâm nghiệp, bảo vệ rừng hiệu quả.

Theo Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện, mã số không chỉ giúp xác định cụ thể từng khu rừng, mà còn kết nối dữ liệu giữa chủ rừng, cơ quan quản lý và doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu.

"Hệ thống trên giúp quản lý rừng minh bạch, thuận lợi trong việc cấp chứng chỉ rừng và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp của các thị trường khó tính," ông Diện nhấn mạnh./.

Dập tắt vụ cháy rừng ở Huế, phát hiện thi thể một người đàn ông Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể được nhận dạng ban đầu là ông T.M sau khi dập đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6 (xã Phú Vinh, thành phố Huế).