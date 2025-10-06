Cả nước đã ghi nhận hơn 86.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

Theo báo cáo công tác y tế tháng 9/2025 của Bộ Y tế, trong tháng Chín cả nước ghi nhận 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong.

Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11) số mắc cao hơn 15,3%, tử vong cao hơn 6 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26/9 đến ngày 3/10), toàn thành phố ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã (trong đó Long Biên: 17 ca, Dân Hòa: 16 ca, Thanh Liệt: 14 ca, Xuân Phương: 10 ca, Hà Đông: 10 ca...); 0 ca tử vong; tăng 15 trường hợp so với tuần trước (321 trường hợp, 0 tử vong).

Cộng dồn năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.568 trường hợp, 0 ca tử vong; số mắc giảm 33% so với cùng kỳ năm 2024 (3.814/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Trong tuần qua Hà Nội ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết tại Sơn Tây, Thanh Oai, Xuân Phương; Bình Minh, Dân Hòa, Đan Phượng, Hà Đông, Hồng Hà, Kiều Phú, Láng, Phú Thượng, Thượng Phúc, Tiến Thắng, Yên Nghĩa. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 125 ổ dịch, hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng.

Các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch; Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở về chẩn đoán, chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết và giám sát, đáp ứng phòng chống sốt xuất huyết cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển cấp chuyên môn kịp thời, an toàn; Đảm bảo đủ nguồn lực phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.../.

Tiềm ẩn nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng ở Đồng Tháp Do đang cao điểm mùa mưa, mật độ muỗi gia tăng nên bệnh sốt xuất huyết tại Đồng Tháp diễn biến phức tạp và nguy cơ cao bùng phát thành dịch.